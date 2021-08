„V-am promis veşti extraordinare din economie. Creştere economică 13%. Sună bine, nu? Mai ales că economiile au suferit mari lovituri în aceşti ani. Am promis că economia va avea o revenire rapidă, o revenire în V. Am lucrat din greu şi am reuşit. Vă mulţumesc vouă românilor. Nu aş fi reuşit fără voi”, a declarat Florin Cîţu, într-o declaraţie de presă, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, în trimestrul doi România a înregistrat o creştere economică de 13%, iar anul acesta am putea avea o creştere economică de două cifre.

„13,6% e o cifră pe care trebuie să o reţinem pentru că atestă că ne-am făcut foarte bine treaba. Anul trecut, ca ministru al Finanţelor, anul acesta ca premier. Guvernarea României nu e afectată de campania internă în PNL”, a continuat şeful Guvernului.

„De fiecare dată, când am promis, de fiecare dată am făcut. Vă promit că până în 2024 vom face toate reformele pe care ni le-am asumat. Va fi o provocare, dar e obiectivul meu. În concluzie, îmi doresc să rămâneţi alături de mine optimişti”, a conchis Florin Cîţu.

