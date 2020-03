De Daniel Ionașcu,

Cîțu are la ora 16 prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, în privința efetelor economice ale Covid-19.

”Deja v-am spus că așa cum arată lucrurile măsurile trebuie să fie de natură fiscală. DAR pentru a avea impact maxim este nevoie de coordonarea politicilor fiscale și monetare.

Am ținut legătură în permantenta cu domnul Guvernator (Mugur Isărescu – n.r.) și deja avem formate echipe de lucru cu experți din MFP și BNR.

Pentru prima dată suntem în fața unei astfel de provocări și NU avem niciun fel de probleme pe partea de finanțare.

Am fost precaut, am atras finanțare (chiar daca am fost linșat mediatic pentru asta) și avem resursele necesare pentru plata tuturor cheltuielilor din buget. Chiar și în contextul în care a trebuit să facem plăti către Ministerul Sănătății, în plus, de aproximativ 620 milioane lei.

Avem resursele și instrumentele fiscale necesare pentru a face față acestei provocări”, a scris Cîțu pe Facebook.

Turismul și transporturile, cele mai afectate

Cele mai afectate companii de epidemie sunt cele din sectorul turismului și cel al transporturilor.

O analiză Libertatea arăta pierderi de 18 milioane de lei numai în sectorul aviatic, după interzicerea curselor către și dinspre Italia.

