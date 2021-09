„Este un mesaj sau un apel la responsabilitate. Sunt de acord cu mesajul preşedintelui, este un mesaj care spune că trebuie să fim responsabili într-un moment important pentru România”, a declarat Cîţu.

În acelaşi timp, eu citesc mesajul că în continuare putem să găsim soluţii, aşa cum spun de câteva zile, în interiorul coaliţiei de guvernare, nu în afară. Să nu ne uităm la soluţii alături de partide extremiste sau de socialişti, cei care au făcut rău românilor. Florin Cîţu:

„Nu, soluţia este în interior, ne aşezăm la masă şi eu sunt dispus în continuare să discutăm, pentru că mult mai important pentru mine este ca această guvernare să continue, pentru că o guvernare care continuă face lucruri bune pentru români”, a adăugat Cîţu.

El a făcut un apel la dialog între partenerii din coaliţie, pentru a fi găsite soluţii pentru ieşirea din criză.

„Este trist că am ajuns ca preşedintele să intervină, din păcate, dar preşedintele (…) ne prezintă o situaţie pe care o văd mulţi români, că am fost în stradă cu toţii, am luptat alături de USR împotriva celor de la PSD, împotriva extremiştilor şi astăzi vedem că cei cu care am fost în stradă şi am luptat pentru nişte idealuri (…) îşi bat joc de ele. Ar trebui să fim mai responsabili, pentru că avem în spate voturile românilor şi trebuie să ţinem această coaliţie unită. (…) Dacă ne aşezăm la masă, avem soluţii”, a mai spus Cîţu.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, sâmbătă, că „noua alianţă creată în aceste zile între USR-PLUS şi AUR este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă ţara noastră”. Reacţia dură a preşedintelui a venit la o zi după ce USR-PLUS și AUR au depus, vineri seară, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Cîțu.

Citeşte şi:

Nouă creștere a bilanțului COVID: Aproape 1.570 de infectări, 28 de decese și 358 de pacienți la ATI

Klaus Iohannis, critici dure la adresa USR PLUS: Alianța cu AUR, un afront adus românilor

„Suntem gata să murim”. Curajul unor femei afgane care au ieșit în stradă să-și apere drepturile în regimul talibanilor

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro ȘOC! Ce le face Ion Țiriac femeilor în dormitor! Jenant cum se poartă

Observatornews.ro Un bărbat din Cluj a oferit 10.000 de lei ca să fie dus în Germania să-şi omoare fosta iubită şi pe noul său iubit: „Ăsta e al ei că e mai mic, ăla mai mare e al maimuţoiului. Le arăt eu bătaie de joc”

HOROSCOP Horoscop 4 septembrie 2021. Peștilor le lipsește inspirația, acum, când au mai mare nevoie de ea sau asta simt ei

Știrileprotv.ro Anunțul făcut de rapperul Lil Nas X prin intermediul unor poze în care apare „gravid”

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE Stay open! Întâmpină toamna cu cele mai fresh ținute