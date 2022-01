„Partidul Naţional Liberal are o conducere aleasă cu 60% dintre voturi, o conducere care a negociat lucruri OK, zic eu, am făcut această coaliţie. Un lucru foarte important, Partidul Național Liberal este la guvernare în continuare şi va fi la guvernare până în 2024”, a spus Florin Cîțu.

Cu referire la faptul că unii dintre liderii de filiale discută în culise despre organizarea unui Congres PNL în acest an, în urma căruia să fie debarcat, președintele liberal nu a negat posibilitatea unui astfel de demers, dar a precizat că „doar dacă vrem să ne batem joc putem să facem așa ceva”.

„Cred că vorbesc cei care nu au trecut prin Congres anul trecut. Mai sunt câţiva care nu au trecut prin Congresul de anul trecut şi poate l-au pierdut şi au o nostalgie aşa de… Doar dacă vrem să ne batem joc de munca colegilor noştri din Guvern, de munca colegilor noştri, atunci putem să facem aşa ceva”, a afirmat Florin Cîțu.

„A, că sunt detalii, că sunt lucruri de detaliu pe care trebuie să îmbunătăţim cu toţii, asta este altceva. Dar, dacă ne uităm la ceea ce doreşte Partidul Naţional Liberal, este să implementăm ceea ce le-am spus românilor, să menţineam această politică liberală până în 2024 când sunt alegeri şi asta face această conducere în acest moment”, a precizat Cîțu, cel care este și președintele Senatului.

„Schimbarea mea din funcţie va fi la următorul Congres, în 2025”, a mai afirmat el.

Florin Cîțu a devenit președintele PNL după Congresul liberalilor din 25 septembrie 2021, de la Romexpo. Cîțu a primit atunci 2.878 de voturi (60,2% din voturile valabile), iar contracandidatul său, Ludovic Orban, a primit 1.898 de voturi (39,7%).

