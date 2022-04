Florin Cîțu a anunțat că demisionează de la șefia Partidului Național Liberal, după ședința Biroului Executiv convocată de acesta, însă unde nu a fost întrunit cvorumul necesar.

„Aş fi vrut să îmi prezint demisia în faţa colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, aşa că doar am înregistrat-o la partid”, a declarat Florin Cîţu, potrivit Agerpres.

Potrivit G4media, la sediul PNL au ajuns doar Florin Cîțu, Dan Vîlceanu, deputatul Cristian Băcanu și Teodor Stolojan. Nu a venit nici măcar Alina Gorghiu, considerată apropiată de actualul președinte al partidului căruia i se cere demisia, scrie sursa citată.

„Rolul ședinței era foarte simplu, de a avea o discuție față în față cu colegii pentru a da un suflu nou în PNL. Era o şansă pentru a le mulţumi că am lucrat împreună. Voiam să discutăm acţiunile mele criticate despre compromisul cu PSD. Niciodată nu am fost confortabil cu compromisul cu PSD. Măsurile propuse vor avea un efect de bumerang. Din păcate, am avut dreptate. Inflația crește… Nu au vrut să participe la singura ședință convocată statutar. E păcat că PNL nu respectă statutul. Suntem un partid la guvernare. Lângă România este război. Situaţia economică se deteriorează. Ceea ce facem în acest moment tocmai stabilitate nu arată”, a mai spus Florin Cîțu.

Întrebat despre demisia de la şefia Senatului, el a precizat că „acolo sunt alte discuţii”. „Cum iau decizii, eu vin și vă anunț. Se pare că eu am rămas fidel principiilor liberale”, a mai spus el.

Întrebat dacă i se pare că este în situația lui Ludovic Orban de acum câteva luni, Cîţu a răspuns: „Nu pot să fac acest comentariu”.

Florin Cîțu a devenit președintele PNL pe 25 septembrie, câștigând cursa în fața lui Ludovic Orban, cu sprijinul președintelui Klaus Iohannis.

