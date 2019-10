De Adrian Ilie,

„Cred că trebuie să facem o audiere foarte serioasă şi amănunţită, să vedem dacă într-adevăr ce scriu acolo pot susţine şi în aceste condiţii cred că vom propune marţi, miercuri, joi eventual să fie audierile astfel încât cei care vor vota acest guvern să afle despre competenţa miniştrilor, să afle mai multe despre programul de guvernare”, a afirmat Iordache.

El este nemulțumit că în lista miniștrilor lui Orban se regăsesc și miniștri care au lucrat în guvernul lui Dacian Cioloș.

„În primul rând, am văzut în componenţă cel puţin trei miniştri care au fost şi în guvernul zero, în guvernul Cioloş. Deci, iată, competenţa de atunci, guvernul zero, se transferă şi în acest guvern. Ce am văzut, constatând şi citind foarte bine cât am putut în aceste câteva ceasuri programul de guvernare? Am văzut că sunt foarte multe măsuri ale PSD care sunt preluate cu copy/paste şi atunci întreb: de ce a mai fost dat jos Guvernul Dăncilă dacă continuăm lucrurile şi măsurile pe care le a propus Guvernul Dăncilă? Sunt şi foarte multe măsuri care vor aduce atingere cetăţeanului, de la măsurile sociale, cele care vizează creşterea punctului de pensie, creşterea salariilor, măsurile care vizează creşterea energiei electrice, sunt apoi măsuri care vizează comasarea spitalelor”, a afirmat Florin Iordache.

Întrebat dacă sunt parlamentari PSD care vor vota acest Guvern, Iordache a spus: „Nu, chiar dacă ar fi colegi care şi-ar dori să finalizeze mai repede şi să investească acest Guvern, prin lista noului cabinet, prin acest program de guvernare, prin prestaţia pe care o vor avea săptămâna viitoare cred că şi cei care şi-ar fi dorit să voteze acest cabinet nu vor vota”.

În legătură cu şansele Guvernului să treacă de Parlament, Iordache a spus: „Păi, ca să treacă după primul vot, ar trebui ca acel vot să existe. Ştiţi la fel de bine ca mine (…) ca să fie acel Guvern ar trebui să aibă 233 de colegi în sală. Nu cred că vor reuşi să se strângă 233 de colegi în sală.”

