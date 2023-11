„Cum n-am scris niciodată noi la GSP și nici nu vom scrie: ni s-a cerut să dăm doar numele comercial al competițiilor sportive”, se intitulează articolul publicat astăzi de Dan Udrea pe GSP.RO.

Ziarist la GSP și prezentator de emisiuni sportive la Orange Sport, Udrea publică în textul său pasaje din e-mailuri din octombrie 2022, dintre șefii Ringier Sports și conducerea de atunci a redacției din România: Mihnea Vasiliu, Cătălin Țepelin și Cătălin Tolontan. Toți cei trei angajați români au fost îndepărtați între timp.

Udrea începe prin a sugera cum ar arăta un text în care numele firmei casei de pariuri este omniprezent: „Gigaliga programează mâine primul meci din etapa a 15-a, Poli Iași – Oțelul. Sâmbătă, ultima rundă a turului din Gigaligă va continua cu alte două partide: Sepsi-Petrolul și derby-ul Craiovei, după care va continua duminică, atunci când în Gigaligă se joacă alt mare derby, FCSB – Rapid. Runda din Gigaliga se va încheia luni seară”.

„Așa ar fi trebuit să arate, în mare parte, conținutul editorial al gsp.ro pentru ca redactorul-șef, Cătălin Țepelin și Cătălin Tolontan să nu fie îndepărtați. Cu alte cuvinte, să existe numele brandului de fiecare dată într-un articol. E o explicație concretă pentru ce înseamnă presiunile pe care redacțiile GSP și Libertatea le-au suportat în ultimul an”, scrie ziaristul GSP.

„Vorbesc pe cuvinte scrise, pe e-mailuri”, spune Udrea.

E-mailuri cu „A big problem”

Pe 20 octombrie 2022, Cătălin Țepelin a răspuns cererii unuia dintre acționarii GSP, Stilian Shishkov, cu un un e-mail în care i-a explicat că nu poate să ordone oamenilor să scrie după cum vor firmele sau conducerea comercială. „Firmele care fac publicitate plătesc pentru expunere, pentru conștientizare, chiar și pentru performanță. Nu pentru protecție editorială sau pentru a fi implicați în procesul editorial”, a spus către șefi redactorul-șef de atunci, Țepelin.

Cerând să le fie scris numele lor comercial în TOATE articolele, ei doresc să se implice în procesul editorial. Iar acest lucru nu este posibil. Noi folosim acel nume comercial al unor concurenți din când în când, nu tot timpul. O alegere editorială, nu o constrângere comercială. Cătălin Țepelin, e-mail 20 octombrie 2022:

Răspunsul acționarului Stilian Shishkov: „Asta este o mare problemă”

Țepelin le-a mai spus șefilor Robin Lingg și Stilian Shishkov: „La noi în redacție editorialul este separat 100% de comercial” .

Stilian Shishkov, acționar minoritar la GSP, i-a răspuns tot pe 20 octombrie 2020: „Voi spuneți cu mândrie că La noi în redacție editorialul este separat 100% de comercial. Ei bine, eu văd aici o mare problemă („a big problem”), dar e părerea mea. De fapt, noi lucrăm foarte strâns aici, în Bulgaria, și lucrurile merg excelent”.

Shishkov a spus că dacă o echipă se numește Liverpool de ce îi spunem altfel? Numai că o echipă se numește și „echipa gazdă” sau „echipa oaspete”, „cormoranii” sau „băieții antrenorului Klopp”.

În acel moment, octombrie 2023, disputa a fost arbitrată de una dintre liderele de la Zürich, Ladina Heimgartner, care a dat dreptate redacției din România.

De la 1 ianuarie 2023, Ringier Sports a căpătat însă puteri mult mai mari și în ultimele luni au urmat cele trei îndepărtări de ziariști și închiderea ediției tipărite a Gazetei Sporturilor. „V-am dat exemple de ce ar însemna cenzura”, spune Udrea în textul său.

„De ce n-am plecat?”

„Și ca să înțelegeți și de ce noi, toți ceilalți, n-am plecat, ci am rămas, cel puțin până acum. Fiindcă, până în acest moment, produsul de pe gsp.ro n-a fost alterat de imixtiuni. Numai că prețul e enorm și incorect. Iar societatea a înțeles”, a mai scris Udrea. „Probabil, dacă am fi fost crescuți altfel, astăzi totul ar fi fost Giga și Ultra. O Giga și Ultra agenție de PR. Am ales însă să facem jurnalism”, încheie redactorul-șef adjunct al GSP.