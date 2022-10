Info - Ringo Starr annule ses concerts suite à des problèmes de santé - Exclusif - Ringo Starr, l'ancien batteur des Beatles, ici à la sortie de l'hôtel Négresco, a célébré son anniversaire au Hard Rock Cafe Nice le 7 juillet 2018, afin de partager un salut "Peace & Love" à midi. La désormais traditionnelle célébration invite tout le monde à parler, poster ou penser « Peace & Love » à un même moment, à midi, heure locale. Ringo Starr a initié cette tradition des célébrations anniversaire « Peace & Love » avec Hard Rock il y a maintenant dix ans, lorsque son épouse Barbara et lui-même ont convié des hordes de fans dans les rues de Chicago. L'événement qui suivit fut une célébration publique face au Hard Rock Cafe New York à Times Square. Une succession d'événements similaires eurent ainsi lieu au fil des années avec notamment des célébrations dans les établissements Hard Rock Cafe de Hambourg en Allemagne et Nashville dans l'Etat de Tennessee aux Etats-Unis. Aux côtés du Hard Rock Cafe, cette année l'évènement sera également sponsorisé par la David Lynch Foundation, qui promeut la paix dans le Monde chaque jour en enseignant la méditation aux personnes sensibles aux quatre coins du globe, ainsi que par le Modern Drummer Magazine. © Bruno Bebert/Bestimage Exclusive - Germany call for price - Ringo Starr, the former Beatles drummer, accompanied by his wife Barbara Bach at the Negresco hotel exit celebrated his 78th birthday at the Hard Rock Cafe in Nice