Accidentul care i-a distrus viața lui Florin: șoferul român a rămas fără ambele picioare

Florin Tănase, în vârstă de 65 de ani, cetățean român și fost șofer de TIR, se afla pe autostrada A4, între Vicenza Vest și Vicenza Est, în data de 7 octombrie 2021, când a observat fum ieșind din partea din spate a camionului pe care îl conducea.

„Am tras pe dreapta și am coborât să văd ce se întâmplă”, povestea Florin pentru presa locală.

După ce a sunat la firma de transport pentru care lucra, compania Grt, din provincia Milano, la care fusese repartizat prin intermediul firmei românești Bravi Autisti, a încercat să deblocheze sistemul de frânare al camionului. În acel moment, vehiculul a început să se miște.

Riscul era uriaș: camionul ar fi putut ajunge necontrolat pe benzile de circulație ale uneia dintre cele mai aglomerate autostrăzi din zonă. „A fost un impuls. Nu puteam permite o tragedie. Am încercat să urc înapoi în cabină”, a continuat bărbatul.

Ancheta penală, clasată

Camionul era însă deja în mișcare. Florin a alunecat și a căzut, iar remorca i-a trecut peste picioare, zdrobindu-le complet. Transportat de urgență la spitalul San Bortolo, medicii au fost nevoiți să-i amputeze ambele membre inferioare, deasupra genunchilor.

După accident, Parchetul a deschis un dosar pentru vătămare gravă, anchetând reprezentanta legală a companiei Grt. Au fost analizate inclusiv rapoartele poliției rutiere care a intervenit la fața locului.

La finalul cercetărilor preliminare, procurorii au cerut clasarea dosarului, cerere acceptată ulterior de judecătorul pentru investigații preliminare, în ciuda opoziției formulate de avocații lui Florin, Michele Grigenti și Alberto Righi. Motivarea instanței: accidentul s-ar fi produs din cauza unei „conduite autonome, deliberat asumate, caracterizate de gravă imprudență” din partea șoferului.

Judecătorul a reținut inclusiv faptul că Florin ar fi putut să nu urmeze indicațiile primite telefonic de la companie în dimineața accidentului. În sistemul juridic italian, o decizie de clasare nu poate fi atacată, astfel că dosarul penal este definitiv închis.

Românul trăiește într-un scaun cu rotile, fără niciun venit

Avocații Grigenti și Righi au deschis însă un proces civil la Tribunalul din Monza, unde își are sediul compania Grt. Potrivit jurnaliștilor italieni, judecătorul de dreptul muncii a stabilit existența unui raport de muncă subordonat între Florin Tănase și Grt Trasporti SRL și necesitatea reluării cercetării pentru evaluarea prejudiciului suferit de lucrător.

Valoarea despăgubirilor urmează să fie stabilită de un expert tehnic judiciar.

Avocatul Michele Grigenti a criticat dur soluția din penal: „Ordonanța de clasare nu a stabilit adevărul material al gravului accident suferit de clientul meu. Adevăr care a fost, în schimb, corect restabilit de Tribunalul din Monza. La Vicenza sunt prea multe clasări în cazuri de accidente grave de muncă. Este nevoie de o schimbare de abordare”.

Între timp, Florin trăiește într-un scaun cu rotile, fără surse de venit, fără sprijin de la INAIL (instituția italiană pentru asigurări de muncă). Pentru a supraviețui și pentru a-și putea cumpăra proteze care să-i permită să stea din nou în picioare, a ajuns să cerșească.

„Sunt încă în viață. Dați-mi posibilitatea să fiu din nou o persoană. Am nevoie de două proteze și, poate, de o reședință în Italia, pe care nu am avut-o niciodată, pentru că ani de zile casa mea a fost cabina camionului”, spunea el într-un interviu acordat în urmă cu patru ani.

Recent, un șofer român de TIR a murit pe un drum din Italia, după ce blocurile de beton pe care le transporta s-au deplasat înainte, probabil în urma unei opriri bruște, izbind cabina autotrenului.

