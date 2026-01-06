Această decizie vine după ce, la finalul anului 2024, Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, cunoscută și ca ordonanța-trenuleț, a blocat majorarea programată pentru 2025, care fusese anunțată anterior de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Alocații pentru copii în 2026. Ce valoare au

În conformitate cu ordonanța, valoarea alocațiilor pentru copii în 2026 a fost plafonată la nivelul lunii noiembrie 2024, la fel cum a fost pentru întreg anul 2025.

Potrivit ultimei majorări, făcute în ianuarie 2024, alocațiile de stat pentru copii au fost crescute cu 13,8%.

În prezent, cuantumul acestora este următorul:

  • 292 de lei/lună pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii peste 18 ani care urmează cursuri liceale sau profesionale
  • 719 lei/lună pentru copiii până la doi ani (sau trei ani în cazul copiilor cu handicap)
  • 719 lei/lună pentru copiii cu handicap cu vârsta între trei și 18 ani.

Așadar, alocațiile pentru copii în 2026 nu vor fi indexate cu rata inflației și nici nu vor fi majorate sub o altă formă, în plată rămânând sumele valabile până acum.

Potrivit Legii nr. 61/1993, alocațiile de stat pentru copii se indexează, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul anterior.

Situații în care nu se mai dă alocația pentru copii în 2026

Potrivit Legii nr. 61/1993, alocația de stat pentru copii este un drept universal, acordat tuturor copiilor din România, indiferent de cetățenia părinților, cu condiția ca aceștia să fie rezidenți în țară și să locuiască împreună.

Dreptul la alocație se stabilește începând cu luna următoare nașterii copilului și se oferă până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale, alocația continuă până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani, în cazul celor cu handicap.

În schimb, elevii care repetă anul școlar nu mai beneficiază de alocație, cu excepția situațiilor în care repetenția este cauzată de motive medicale, dovedite cu certificat.

Când intră alocațiile de stat pentru copii în ianuarie 2026

Peste 3,5 milioane de copii beneficiază în prezent de alocații de stat în 2026, conform Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

În mod normal, alocațiile pentru copii sunt transferate în conturi pe data de 8 a fiecărei luni. În ianuarie 2026, această dată coincide cu începerea școlii după vacanța de iarnă și sărbătorile legale.

Autoritățile au avertizat că ar putea apărea întârzieri punctuale din cauza procesării bancare sau a zilelor libere, iar sumele ar putea ajunge pe cardurile românilor începând cu 12 ianuarie 2026.

