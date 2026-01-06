Toate aceste detașări și delegări încrucișate sunt decise de Secția pentru judecători a CSM și finanțate din bani publici. Astfel, unii magistrați devin dependenți de conducerea instanței. Dacă nu urmează recomandările șefului, nu li se mai prelungește delegarea, iar independența lor devine doar aparentă.



Presshub a oferit și nume de beneficiari. De exemplu, Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București care pe 16 ianuarie trebuie să dea un verdict în dosarul privind contestația de către AUR a numirii a doi judecători la CCR.

Amintim că, în 2013, când era judecătoare la Judecătoria Sectorului 1, Olimpiea Crețeanu i-a achitat pe omul de afaceri Ioan Niculae și pe fostul șef al CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, în dosarul „Mită la PSD”. Crețeanu este și judecătoarea care a intrat în camera cu voturi după alegerile pentru Primăria Sectorului 1 din București din toamna lui 2020, câștigate de Clotilde Armand cu suspiciuni de fraudă electorală.

Crețeanu a fost angajată la Judecătoria Sectorului 1 până în iunie 2025 și a fost delegată la Tribunalul Teleorman, din luna mai 2022 până în vara anului trecut, când a fost promovată la Curtea de Apel București.

În 2023, potrivit ultimei declarații de avere, Crețeanu a încasat 120.000 de lei „diurnă și transport” pe lângă salariul de 243.000 de lei. Ea a avut șase prelungiri de detașare din partea CSM.

Un alt caz este judecătorul Petrică Iulian Bădoi, angajat al Tribunalului Teleorman. El a fost detașat de Secția CSM la Curtea de Apel București, de unde primește diurnă. Prima detașare a lui Bădoi a fost în iulie 2024, ulterior prelungită de CSM printr-o interpretare a legii care permite o durată de maximum 6 luni într-un interval de 12 luni calendaristice.

Petrică Iulian Bădoi a fost în 2011 cenzor al Hotelului Turris din Turnul Măgurele, care aparținea fostului președinte al PSD, Liviu Dragnea. În 2008, Bădoi a sponsorizat PSD cu 20.000 de euro. Tot el a ridicat sechestrul de 35 de milioane de euro pe averea lui Ovidiu Tender.

Ajuns la Curtea de Apel București cu acordul CSM, în noiembrie 2023, Bădoi a intrat în complet de divergență și a returnat dosarul medicului Irinel Popescu în Camera preliminară pentru rejudecare, la Tribunalul București. Prejudiciul în acest dosar este de peste 8 milioane de euro.

