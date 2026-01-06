Există riscul ca firma să subcontracteze o mare parte din lucrare

O firmă cu probleme financiare poate avea dificultăți în a furniza produsele la timp, la calitatea cerută sau în cantitatea specificată. Totodată, există riscul ca firma să subcontracteze o mare parte din lucrare către alte entități, ridicând întrebări despre cine beneficiază cu adevărat de contract și dacă prețul final este justificat.

De asemenea, situația financiară precară poate indica o lipsă de experiență, de resurse sau, mai grav, poate sugera că firma a fost aleasă pe alte criterii decât cele de performanță și competitivitate.

Câteva detalii financiare agravează semnificativ semnele de întrebare deja ridicate de licitația cu un singur participant și de momentul atribuirii contractului. Zeplin Trafic SRL a înregistrat în 2024 venituri de doar 34 de lei, o pierdere de peste 44.000 de lei și are un singur angajat. Cu tooate acestea, în timp ce a câștigat un contract de 250.000 de lei.

În 2023 a obținut un alt contract

Firma, care a apărut pe piață în septembrie 2022, potrivit sursei citate, și este deținută de Nurllah Tosun, cetățean turc, și de Mioara Tosun, nu derulat în 2025 alte contracte publice. În 2023 a câștigat un alt contract scos la licitație de Administrația Străzilor București pentru marcaje rutiere.

Sediul societății se află într-un apartament din blocul M36 de pe strada Nerva Traian, aproape de zona centrală a Bucureștiului.

Este aproape inevitabil ca Zeplin Trafic SRL să subcontracteze o parte semnificativă, dacă nu chiar integrală, a contractului. Întrebarea este către cine și în ce condiții. Acest lucru transformă Zeplin Trafic SRL într-un intermediar, adăugând un cost suplimentar (marja sa de profit) la prețul final, fără a aduce o valoare reală în execuție. Banii publici sunt astfel risipiți.

Ce prevede achiziția

Achiziția are ca obiect, așa cum reiesee in caietul de sarcini, furnizarea de marcaje tactile din poliuretan, realizate prin turnare prin injecție, cu dimensiunea de 30×30 cm și culoare galben în masă. Acestea trebuie să fie rezistente la abraziune, hidroliză, oxidare, solvenți și lumină, se mai arată în document.

Marcajele, sub formă de benzi longitudinale, au rolul de a ghida persoanele cu deficiențe de vedere și de a le avertiza asupra zonelor cu potențial pericol precum: trepte, scări rulante, traversări, uși sau schimbări de direcție. Montajul se face prin lipire la rece, pe asfalt sau beton, cu adeziv epoxy special pentru poliuretan.

