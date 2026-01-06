Câte zile nu ai voie să speli după Bobotează

Ce semnificație are Boboteaza

Boboteaza, sărbătorită pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai vechi și mai importante sărbători ale creștinătății, cunoscută în calendarul bisericesc drept Botezul Domnului, Epifania Domnului sau Teofania, ceea ce înseamnă „Arătarea lui Dumnezeu”.

Această zi amintește de botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan, botez săvârșit de Sfântul Ioan Botezătorul. Acestea este un moment în care Sfânta Treime (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) s-a manifestat pentru prima dată în mod explicit.

Un aspect esențial al sărbătorii este sfințirea și purificarea apei, un ritual încărcat de semnificații spirituale și simbolice. Prin botezul lui Iisus, apa, un element esențial al vieții, este sfințită și purificată, devenind simbol al curățirii păcatelor.

Boboteaza confirmă încă o dată rolul apei în viața spirituală, ca mijloc de purificare și renaștere, folosită în sacramentul botezului creștin.

Ritualul sfințirii apei (Aghiasma)

Unul dintre cele mai importante momente ale Bobotezei este, așadar, slujba de sfințire a apei, cunoscută sub numele de Sfințirea Mare a Apei (Aghiasma Mare). Aceasta are loc fie în biserică, fie în aer liber, lângă o sursă de apă naturală (râu, lac, mare).

Preoții și credincioșii merg într-o procesiune solemnă către sursa de apă. Este adesea însoțită de cântări religioase și icoane ale Botezului Domnului. Se rostesc rugăciuni speciale pentru ca apa să fie binecuvântată și să devină purtătoare de har divin. Apa este invocată ca mijloc de purificare a trupului și sufletului, dar și a naturii înconjurătoare.

Preotul aruncă o cruce în apă, simbolizând coborârea lui Hristos în râul Iordan. În unele locuri, tinerii sar în apă pentru a recupera crucea, considerându-se că cel care o aduce înapoi va avea parte de binecuvântare și noroc pe parcursul anului.

Aghiasma Mare este oferită credincioșilor pentru a o lua acasă. Se crede că aceasta are puteri de vindecare și protecție împotriva răului. Boboteaza și ritualul purificării apei sunt momente de profundă semnificație spirituală în creștinismul ortodox.

Apa binecuvântată devine simbolul curățeniei sufletești și al harului divin, un element central în relația dintre Dumnezeu, natură și om. Prin acest ritual, credincioșii își reafirmă legătura cu Dumnezeu și recunosc importanța purificării spirituale în viața de zi cu zi.

Sfințirea Apei de Bobotează
Sfințirea Apei de Bobotează

De ce nu se spală de Bobotează

Credința că este păcat să speli rufe de Bobotează nu apare neapărat în dogma Bisericii, ci mai degrabă în credința populară, care pornește din respectul profund față de apă în această zi. În mentalitatea tradițională, apele, toate, nu doar cele sfințite la biserică, se consideră sfințite simbolic de evenimentul Botezului Domnului. A spăla rufe, adică a murdări sau a folosi apa în scopuri gospodărești, ar însemna o lipsă de evlavie față de elementul purificat de Dumnezeu. În satele de odinioară, unde spălatul se făcea la râu sau cu apă scoasă din fântână, credința era și mai puternică.

O altă explicație ține de simbolismul purificării apei. Boboteaza era percepută ca ziua curățirii sufletești și a sfințirii lumii, nu a igienei materiale. Se considera că spălatul rufelor, care implică murdărie, clătire repetată, scurgerea apei, tulburarea ei, intră în contradicție cu ideea de puritate a zilei. De aceea, interdicția avea rolul de a delimita sărbătoarea de treburile casnice, la fel ca multe alte interdicții din calendarul popular legate de muncile grele sau activitățile considerate nepotrivite în zile de mare sărbătoare.

Câte zile nu ai voie să speli după Bobotează

În credințele și superstițiile populare se crede că nu ai voie să speli după Bobotează timp de opt zile. Cu toate acestea, interdicția a de a spăla nu este una impusă de biserică, însă își are originea în ritualurile bisericești. Mai exact, după tradiție, timp de opt zile, credincioşii pot lua Aghiasma Mare dimineaţa, pe nemâncate, după ce s-au închinat, şi pot stropi cu ea casa, țarina, pentru buna rodire, animalele din gospodărie și fântânile.

În popor, se crede că în aceste opt zile nu este bine să se ”spurce” apa prin spălarea rufelor. Cu toate acestea, din punct de vedere al respectului față de zilele de sărbătoare, în care în mod firesc o mulțime de credincioși nu spală rufe, după Bobotează există doar încă o zi de sărbătoare, 7 ianuarie, când este celebrat Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Acest lucru înseamnă că începând cu data de 8 ianuarie, se pot spăla rufele.

De ce nu se spală în zilele de sărbătoare

Zilele însemnate cu cruce roșie în calendar sunt considerate sărbători importante și creștinii sunt îndemnați să fie respectuoși cu aceste zile. Potrivit tradiției, treburile casnice nu sunt permise decât după încheierea sărbătorilor religioase.

Ideea că este păcat să speli în zilele de sărbătoare vine din interpretarea populară a poruncii a patra din Decalog: „Adu-ți aminte de ziua odihnei, că să o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău; să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a șaptea și a sfințit-o”.

Cu toate acestea, Biserica nu menționează în mod explicit spălatul rufelor ca fiind un păcat în sine, dar pune accent pe abținerea de la munca intensă și de la activitățile care distrag atenția de la esența spirituală a zilei.

Această poruncă a fost înțeleasă ca o interdicție asupra muncilor gospodărești, mai ales a celor grele, repetate sau care puteau fi amânate fără consecințe imediate. Spălatul rufelor era considerat o activitate nepotrivită pentru că făcea parte din munca domestică obișnuită, se făcea cu mult efort, iar sărbătoarea trebuia să fie un timp al rugăciunii, al participării la slujbă, al odihnei și al comuniunii familiale.

Alte tradiții și obiceiuri de Bobotează

De Bobotează, tradițiile populare se împletește firesc cu simboluri vechi, practici de purificare, dar și cu superstiții transmise din generație în generație. În satul tradițional, 6 ianuarie nu era doar o zi de pomenire a Botezului Domnului, ci și un moment în care lumea se curăță de energiile nevăzute ale iernii și își caută semne despre cum va arăta anul.

Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri este sfințirea apelor, care în mentalitatea populară nu se limita doar la apa din biserică, ci se extindea simbolic asupra tuturor surselor de apă, râuri, fântâni, izvoare.

În multe zone, preotul merge prin sat cu Iordanul, stropind casele și gospodăriile cu Aghiasmă Mare, pentru protecție, sănătate și belșug.

Printre superstiții, un loc important îl ocupă cele legate de noroc și protecție. Se spunea că în noaptea de Bobotează cerurile se deschid, iar cine e cu suflet curat poate primi semne sau revelații. De asemenea, există credința că apa sfințită are puteri deosebite împotriva farmecelor, deochiului și bolilor, iar dacă e stropită în colțurile casei, ea ”închide gura răului”.

De asemenea, pe lângă spălatul rufelor, în multe sate nu se lucra nimic greu în gospodărie, nu se dădea nimic cu împrumut, ca să nu ”plece sporul din casă”, și nu se arunca gunoiul, pentru a nu izgoni norocul.

De asemenea, de Bobotează se făcea prezicerea vremii, considerată esențială pentru a anticipa anul agrar. Una dintre cele mai cunoscute credințe spune că așa cum e vremea de Bobotează, așa va fi tot anul, dacă e ger aspru, anul va fi sănătos și bogat, dacă e moale și cald, primăvara va veni repede, dar recoltele ar putea fi mai slabe. Țăranii urmăreau atent semnele naturii, dacă pe 6 ianuarie cerul e senin și noaptea e plină de stele, vara va fi frumoasă, iar grâul va rodi bine. Dacă bate crivățul sau viscolește, iarna se va prelungi, dar pământul va avea apă destulă și ogoarele vor fi roditoare.

Un alt semn popular de prognoză era legat de zăpadă. Dacă de Bobotează sunt troiene mari, anul va aduce belșug în bucate, iar livezile vor fi pline de rod.

Exista și obiceiul numit ”calendarul de ceapă”, folosit în ajun. Se tăiau 12 foi de ceapă, se puneau în ele grăunțe de sare, iar dimineața se observa care s-au umezit, acelea indicau lunile ploioase ale anului. Era o metodă simplă, dar luată în serios în comunitățile rurale, unde ritmul vieții depindea direct de ploi, secetă și ciclurile pământului.

Descoperă și Cum îți afli ursitul cu busuioc sub pernă de Bobotează

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD. A ieșit la iveală un detaliu misterios
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Elle.ro
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Parteneri
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Libertateapentrufemei.ro
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Avertizare ANM de fenomene meteo extreme în 30 de județe. Strat de zăpadă de până la 50 de centimetri și temperaturi de -15 grade Celsius
BREAKING NEWS
Știri România 10:23
Avertizare ANM de fenomene meteo extreme în 30 de județe. Strat de zăpadă de până la 50 de centimetri și temperaturi de -15 grade Celsius
Nume sărbătorite de Sf. Ion. Cui spunem „La mulți ani” de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie
Știri România 10:20
Nume sărbătorite de Sf. Ion. Cui spunem „La mulți ani” de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie
Parteneri
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Adevarul.ro
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
Fanatik.ro
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Elle.ro
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Vladimir Drăghia, cu fața plină de sânge la „Desafio: Aventura”. S-a accidentat la prima probă
Stiri Mondene 10:35
Vladimir Drăghia, cu fața plină de sânge la „Desafio: Aventura”. S-a accidentat la prima probă
Mickey Rourke, prima reacție după ce s-a aflat că le cere fanilor bani pentru chirie: „Am muncit mult”. Actorul ar fi urmat să fie dat afară din casă
Stiri Mondene 10:34
Mickey Rourke, prima reacție după ce s-a aflat că le cere fanilor bani pentru chirie: „Am muncit mult”. Actorul ar fi urmat să fie dat afară din casă
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
ObservatorNews.ro
Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax.ro
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
Fanatik.ro
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York