10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost împărțiți la slujba de Bobotează de la Catedrala Patriarhală din București

Distribuirea Agheasmei Mari – un moment așteptat de credincioși

Boboteaza, celebrată pe 6 ianuarie, marchează încheierea ciclului sărbătorilor de iarnă. Ziua reprezintă Botezul Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul, moment în care s-a arătat Sfânta Treime.

Sărbătoarea marchează purificarea apelor și a sufletelor credincioșilor prin Agheasma Mare. Termenul „agheasmă” înseamnă deopotrivă atât lucrarea de sfințire a apei, cât și însăși apa sfințită. Agheasma de la Bobotează este denumită „Mare” deoarece are o putere deosebită. Efectele sunt arătate chiar de textul rugăciunii:

„Și-i dă ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului. Fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndepărtare a puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească. Ca toți cei ce se vor stropi și vor gusta dintr-însa să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință…”.

În cadrul slujbei de Bobotează, apa este sfințită printr-o dublă invocare a Duhului Sfânt. Astfel, Agheasma Mare are o putere sfințitoare deosebită. Ea poartă în sine darurile minunate ale Duhului Sfânt cu mult mai mult decât agheasma mică.

slujba de Bobotează de la Catedrala Patriarhală din București (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Mesajul transmis de Patriarhul Daniel

Botezul Domnului este o sărbătoare de binecuvântare și bucurie, le-a transmis, marți, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Preafericitul Părinte Daniel, credincioșilor ortodocși prezenți în Dealul Mitropoliei, potrivit Agerpres.

„Sărbătoarea Botezului Domnului este o sărbătoare de binecuvântare și bucurie. Ne bucurăm că Dumnezeu ne iubește. Ne bucurăm că Dumnezeu ne sfințește. Ne bucurăm că Dumnezeu ne binecuvântează și dorește să binecuvânteze și să sfințească nu numai sufletele noastre, ci și trupurile noastre prin gustare din apă sfințită. Dumnezeu dorește să sfințească și casele noastre prin stropire cu apă sfințită și, desigur, toate activitățile noastre, grădinile, ogoarele și tot ceea ce avem noi. Așadar, este o mare bucurie să ne aducem aminte că noi, cei care «în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat», după cum se cântă azi la Sfânta Liturghie”, a spus Patriarhul, după săvârșirea Slujbei Sfințirii Mari a Apei.

Patriarhul Daniel a explicat și ce semnifică afirmația „în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat”.

„Cum ne îmbrăcăm într-o persoană? Ne îmbrăcăm cu o haină, dar nu se obișnuiește să se spună că mă îmbrac în cineva. Căci «în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat» înseamnă aceasta: v-ați îmbrăcat în lumina Lui Hristos, în iubirea Lui Hristos și în arvuna vieții veșnice a Lui Hristos”, a spus Patriarhul Daniel.

Când se bea Agheasma Mare

Agheasma Mare se bea pe nemâncate, începând din ziua Bobotezei și până la Odovania praznicului (14 ianuarie). Timp de opt zile pentru că cifra opt simbolizează veșnicia. Doar în această perioadă se ia Agheasma Mare fără post și spovedanie. Au voie să o bea chiar și cei opriți de la Împărtășanie, ca întărire spre nădejdea pocăinței, a mângâierii și îndreptării lor pentru viitor.

După 14 ianuarie, Agheasma Mare se ia numai cu post și cu spovedanie și cu binecuvântarea preotului duhovnic. De asemenea, cu pocăință și cu binecuvântarea duhovnicului, se poate lua și în cazuri de boli grele.

Patriarhul Daniel a explicat și care e „folosul” Sfințiri Mari a Apei.

„Trei sunt lucrurile deosebite ale acestei Ape Sfințite. În primul rând, ea este Sfințitoare de suflet și de trup, de case, de gospodări și de grădini. În al doilea rând, Agheasma Mare este Vindecătoare de boli sufletești și trupești. De aceea, Agheasma Mare o iau, în timpul anului, și cei care sunt foarte bolnavi, precum și cei care nu au voie să se împărtășească, ca o consolare sau mângâiere, primesc dezlegare de la duhovnic pentru a lua Agheasma Mare. În al treilea rând, Agheasma Mare este Eliberatoare de duhuri necurate, de patimi rele și de situații dificile. Adică, prin gustarea Agheasmei Mari și prin stropirea cu aceasta, se alungă patimile și duhurile necurate sau duhurile rele. De aceea, când omul are tulburări, încercări în viață, folosește această Agheasmă Mare”, a spus Patriarhul Daniel.

10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost împărțiți la slujba de Bobotează de la Catedrala Patriarhală din București

