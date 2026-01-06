Varză rămasă neculeasă pe câmp

Fermierul din localitatea Andrid a publicat mesajul pe internet, susținând că va oferi varză gratuit oricărei persoane interesate, după ce nu a reușit să o vândă. Gestul său a devenit rapid viral pe rețelele sociale, adunând sute de mii de vizualizări în doar câteva ore.

În jur de un hectar de varză a rămas pe câmp. Postarea este însoțită de un clip video, în care se vede câmpul acoperit de varză cât cuprinde.

„Varză cât puteți vedea cu ochii! Din păcate, anul acesta, nu am avut la cine să o vând. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, așa că cine dorește varză – locația Andrid, județul Satul Mare. Poate să vină să-și culeagă cât dorește. Eu o donez pe toată, tot ce se vede aici, în jur de un hectar de varză. Aștept mesaje în privat, cine dorește, vă las și un număr de telefon acolo. Varza este bună, se poate folosi pentru consum”, a precizat fermierul, într-un clip postat pe TikTok în data de 5 ianuarie.

Mulțumiri ironice pentru cei care l-au adus în pragul pierderii recoltei

De asemenea, agricultorul le mulțumește, cu un ton ironic, celor care, spune el, l-au pus în situația de a-și dona varza.

La sfârșitul lunii noiembrie, acesta încerca să vândă varza cu 80 de bani kilogramul, după ce în octombrie prețul fusese de 2 lei kilogramul.

„Mulțumesc tuturor celor care «s-au simțit» și care au contribuit la situația în care marfa nu a mai putut fi vândută, motiv pentru care o ofer gratuit. Cine dorește, este binevenit”, a spus el, pe Facebook.







