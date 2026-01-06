Cei 24 de curajoși care au acceptat să pornească în aventura vieții lor sunt împărțiți în trei echipe: Visătorii, Luptătorii și Norocoșii. Iar printre ei se află și Nicoleta Mirea, supranumită de cunoscuți „Celine Dion de România”.

La cei peste 50 de ani ai săi, Nicoleta LifeFit, așa cum se recomandă în mediul online, a decis că este momentul să își testeze limitele mai mult ca oricând, astfel că a plecat în Thailanda, la „Desafio: Aventura”. Și se descrie drept o persoană care inspiră!

Plină de energie, cât pentru o generație întreagă, Nicoleta Mirea a făcut atletism, iar acum este antrenor și consultant în nutriție. Pentru ea, mișcarea este un mod de viață.

Concurenta afirmă că emisiunea de la PRO TV este dovada că niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visul. „Pentru mine e o mare provocare! Mă va valida cu siguranță. Vreau să le arăt tuturor femeilor din România care au peste 50 de ani că se poate! Că poți să fii și la 50 de ani frumoasă, în formă și să faci performanță”, a spus Nicoleta Mirea înainte să plece în Thailanda la „Desafio: Aventura”.

