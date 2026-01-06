De patru ani, viața lui Nicole Cherry a căpătat un sens complet nou. Odată cu venirea pe lume a micuței Anastasia, artista a descoperit o formă de iubire profundă, sinceră și transformatoare, care i-a redefinit prioritățile și modul de a privi viața. Deși recunoaște cu zâmbetul pe buze că fiica ei este „mini ea”, plină de energie și voie bună, Nicole nu lasă educația acesteia la voia întâmplării.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Între concerte, proiecte muzicale de succes și finalizarea casei visurilor sale, Nicole Cherry își găsește timp să construiască, zi de zi, un sistem de valori solid pentru Anastasia. Artista a ales un model de educație bazat pe echilibru: este cea mai bună prietenă a fiicei sale, dar, în același timp, trasează limite clare, menite să o ajute să se dezvolte armonios și să fie pregătită pentru provocările vieții.

Nicole Cherry și soțul ei, Florin, formează de șapte ani unul dintre cele mai discrete și sudate cupluri din showbizul românesc. Apariția Anastasiei, în urmă cu patru ani, a reprezentat „încununarea” poveștii lor de dragoste și a consolidat și mai mult legătura dintre cei doi. În plan personal, artista mărturisește că maternitatea a scos la iveală o versiune a sa pe care nu o cunoștea: mai răbdătoare, mai responsabilă și mult mai atentă la impactul propriilor acțiuni.

„Iubesc să fiu mama Anastasiei, apariția ei m-a responsabilizat, m-a făcut să descopăr iubirea în cea mai pură formă, m-a ajutat să îmi înțeleg, să îmi iubesc și să îmi respect părinții și mai mult. Și să ne descoperim pe mine și pe Florin ca părinți. De asemenea, e foarte frumos că și sora mea este mamă și că ne creștem copiii împreună, că ne oferim sprijin și în această nouă etapă a vieții. Eu sunt o fire destul de impulsivă și, devenind mamă, am învățat să fiu mai răbdătoare și mult mai cu picioarele pe pământ”, a declarat Nicole Cherry pentru viva.ro.

Nicole Cherry, limite clare pentru fiica ei, Anastasia

Modelul de educație pe care îl aplică este inspirat din propria copilărie. Relația extrem de apropiată cu mama sa a determinat-o pe Nicole Cherry să își dorească aceeași conexiune profundă cu fiica ei. Pentru artistă, comunicarea deschisă și încrederea reciprocă sunt esențiale în construirea unei relații sănătoase părinte–copil.

Cu toate acestea, Nicole este conștientă că prietenia fără reguli poate deveni periculoasă. Vedeta refuză să cadă în capcana de a-i îndeplini Anastasiei toate dorințele doar pentru a obține „liniștea” de moment. Din contră, consideră că limitele impuse din copilărie sunt fundamentale pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase și pentru formarea unui adult echilibrat.

„Am grijă să existe un echilibru, iar dacă știu că este foarte obosită sau are o zi mai delicată, să fiu mai tolerantă și să îi mai accept micile proteste. Însă, în general, vreau să știe că există reguli pe care trebuie să le respecte, că sunt și prietena ei, dar și mama ei. Nu cred că este sănătos să fie doar prietenie și să facă doar ce își dorește, pentru că îi va fi mult mai greu mai târziu în viață, când își va da seama că nu poate face oricând orice dorește. Vreau să știe că este în stare să facă tot ce își propune și să aibă încredere în forțele proprii.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE