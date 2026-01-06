Dimensiunile aproximative ale pasajelor sunt de 2,6 metri lățime și 1,6 metri înălțime

Arheologul Jorge Calero Flores a anunțat în cadrul unei conferințe de presă existența unui tunel principal care conectează Templul Soarelui de fortăreața Sacsahuaman, situată la peste 1,6 kilometri distanță, relatează Popular Mechanics.

Sistemul include trei ramificații mai mici: una în apropierea Bisericii San Cristóbal, alta lângă fortăreață și cea de-a treia către zona Callispuquio.

„Suspectăm că incașii puteau fi transportați pe tărgi prin aceste tuneluri”, a declarat Flores, citat de Jerusalem Post.

Conform Asociației Arheologilor din Peru, tunelurile au fost construite de incași prin săparea unor șanțuri, consolidarea pereților cu piatră și folosirea unor grinzi sculptate pentru acoperișuri. Dimensiunile aproximative ale pasajelor sunt de 2,6 metri lățime și 1,6 metri înălțime.

Existența tunelurilor era menționată în textele iezuiților

Povestea începe cu textele iezuiților din secolul al XVI-lea, care menționau existența tunelurilor. În 1594, un iezuit spaniol anonim scria despre un pasaj ce lega reședința episcopului de Catedrala Cuzco, indicând că tunelul își are originea la Templul Soarelui.

Cronicarul Anello de Oliva a descris, de asemenea, mai multe pasaje subterane din oraș. Aceste documente au oferit arheologilor o „idee” despre posibilele locații unde să înceapă cercetările, a precizat Flores.

Echipa de cercetători a utilizat prospectarea acustică pentru a identifica zonele goale sub pământ, urmată de radare penetrare în sol pentru a crea o hartă detaliată a rețelei de tuneluri. Arheologul Mildred Fernandez Palomino a subliniat că următorul pas este să se efectueze săpături în punctele-cheie ale sistemului.

„Acum trebuie să excavam în zonele identificate pentru a putea pătrunde în chincana”, a declarat ea, conform IFL Science.

Cuzco a fost un punct central al Imperiului Inca

Cuzco, situat la aproximativ 210 kilometri de Machu Picchu, a fost un punct central al Imperiului Inca. Cercetătorii consideră că rețeaua de tuneluri subterane reflectă structura străzilor orașului antic.

Astăzi, Cuzco rămâne un loc de interes major atât pentru turiști, cât și pentru arheologi, oferind o privire fascinantă asupra uneia dintre cele mai impresionante civilizații ale lumii. Potrivit Popular Mechanics, descoperirea chincanei adaugă încă o piesă importantă în puzzle-ul istoriei incașe.

