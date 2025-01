Accidentul s-a produs pe 26 decembrie, în seara celei de-a doua zile de Crăciun. Mașina Annabellei s-a ciocnit de un parapet și de un alt vehicul, răsturnându-se de mai multe ori. Din imaginile distribuite de fotomodel pe rețelele sociale, se vede cum automobilul s-a făcut „armonică”.

Mașina de pe banda din dreapta mi-a tăiat calea și m-a împins spre stânga, în parapet. Apoi m-am răsucit, m-am ciocnit cu alt automobil de pe banda din dreapta și m-am răsturnat de două ori.

Annabella a fost transportată de urgență la un spital din Augsburg. Medicii, susține ea, au spus că a avut noroc să supraviețuiască.

„Doctorii îmi spun că am avut noroc că am supraviețuit. Acum am două zile de naștere: 26 decembrie, când am scăpat din accident, și ziua mea, 29 decembrie”, a declarat Anabella, care a fost externată la începutul anului. Ea nu a detaliat leziunile suferite.

Annabella are o carieră de succes în modeling. Pe lângă titlul de Miss Earth Germania, ea a fost și Miss International Germania și Miss Europe Germania.

În noiembrie 2024, Fleck a apărut pe coperta ediției vietnameze a revistei «Harper»s Bazaar”.

