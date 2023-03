Alina Bica şi partenerul ei de viaţă, Florin Busuioc, au fost găsiţi de jurnaliştii din Italia într-un orăşel din apropiere de Bari.

În materialul filmat cu camera ascunsă difuzat de Antena 3, jurnaliştii italieni ajung să discute cu patronul unui restaurant din Italia, Florin Busuioc, partenerul Alinei Bica, restaurant unde au fost surprinși la masă alături de fiica şi soţul Elenei Udrea.

Florin Busuioc le spune italienilor că este român, dar în ultimii 12 ani a trăit în Costa Rica.

La scurt timp, jurnalistul italian intră în dialog chiar cu Alina Bica, pe care o întreabă despre condamnarea din România şi motivele pentru care a ales Italia ca refugiu pentru a evita închisoarea.

Jurnalist italian: Pot să vă pun o întrebare directă?

Alina Bica: Cum să nu.

Jurnalist italian: Cum s-a încheiat povestea dumneavoastră? Pentru că am citit tot felul de chestii.

Alina Bica: Eu nu vorbesc foarte bine italiana, îmi pare rău dacă fac unele greşeli gramaticale. Povestea mea s-a încheiat astfel: la început am avut 4 capete de acuzare, infracțiuni, am fost achitată în 3.

Jurnalist italian: Infracţiunile pentru care eraţi acuzată care erau?

Alina Bica: Infracțiuni de corupție, abuz în serviciu şi favorizarea infractorilor… Am fost achitată pentru toate acuzaţiile de corupție, a rămas doar unul, pentru care sunt în această situaţie în Italia. Este vorba despre o infracțiune de favorizare a infractorilor.

Jurnalist italian: Pe cine aţi favorizat?

Alina Bica: Un acuzat pe care eu l-am trimis în judecată. Şi, pentru că eu i-am zis judecătorului că îl las pe el să aleagă cum să-şi execute pedeapsa acuzatul, ei au zis că asta este favorizarea infractorului şi au dispus condamnarea cu aplicarea extensivă a legii penale.

În acest moment, am în curs o procedură la CEDO, care a trecut deja acel filtru de admisibilitate. Am fost achitată pe celelalte trei acuzații şi încerc să îmi fac treaba. Eu am zis aşa: eu eram şefă, am muncit toată viaţa. Ce persoană sănătoasă la cap poate spune „astăzi comit o infracțiune, risc totul pentru nimic?”(…)

Sunt aici, în Italia, din 2019. Am ales Italia pentru că sora mea a lucrat timp de 10 ani pentru guvernul de la Roma. Încerc să fac recunoașterea aici, pentru că am vrut să închid, nu am nicio intenție să mă întorc în România. Vreau să îmi fac o viaţă aici, vreau să mă simt liberă şi să fac ce vreau. Alina Bica:

În iulie 2020, Alina Bica era plasată în arest la domiciliu în Italia, fiind dată în urmărire de Poliția Română în noiembrie 2019, pentru o condamnare la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului.

Potrivit G4media, care citează Ministerul Justiţiei, „instanța italiană a recunoscut sentința pronunțată în România și a dispus executarea pedepsei în Italia, potrivit legislației italiene”. Sursa citată mai arată că pedeapsa a fost suspendată până se fac o serie de clarificări juridice privind infracțiunea pentru care a fost condamnată, conform dreptului italian.

Alina Bica nu este singurul nume care a ales să se refugieze de justiţia din România în Italia. Cel mai recent caz este cel al fostului șef al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, care a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare, dar a plecat înainte de pronunţarea sentinţei în Italia.

