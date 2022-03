Fostul premier al Marii Britanii David Cameron conduce un mic camion plin cu provizii pentru refugiații ucraineni, la granița țării cu Polonia, potrivit The Guardian.

„În prezent, conduc în Polonia cu doi colegi de la Chippy Larder pentru a face livrarea noastră la Crucea Roșie. Va fi un drum lung, dar vă voi ține la curent pe parcurs”, a scris fostul prim-ministru pe Twitter.

I’m currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. Its going to be a long drive, but Ill keep you updated along the way. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/T0ORCT4Eek