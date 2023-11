FOTO. „Planeta Crăciun”, târgul de Sărbători de la Cluj și-a deschis porțile. Ce se poate cumpăra de la căsuțele amplasate în centrul orașului 

Atracția principală este fără îndoială în centrul orașului, în Piața Unirii, acolo unde s-a deschis Târgul de Crăciun din acest an. Toată piața a fost ornată cu mii de leduri colorate, 75 de căsuțe, dar și o roată panoramică. Târgul din acest an se desfășoară sub numirea de „Planeta Crăciun”, iar în prima seară Carlas Dreams a încins atmosfera în piață.

Târgul de Crăciun de la Cluj

De la turtă dulce la cârnați vienezi și globuri

De la cele 75 de căsuțe, vizitatorii pot cumpăra de la produse tradiționale de sezon, cârnați vienezi, dar și tradiționali românești, jumări, șuncă sau produse din porc, până la covrigi, turtă dulce, ciocolată de casă, cozonaci și prăjituri.

Dar și tot felul de decorațiuni specifice iernii: coronițe, globuri, produse de meșteșugărit, costume populare, blănuri și obiecte de sezon pentru casă.

Nu lipsesc nici căsuțele cu vin fiert, dar nici cele cu mâncare făcută pe loc: de la burgeri la cârnați vienezi la pastramă de oaie și berbecuț, chiar mici și fripturi.

Concerte speciale și o tură în roata panoramică

Târgul va ține până pe 31 decembrie, iar conform organizatorilor în fiecare zi vor avea loc activități dedicate copiilor, dar și tot felul de concerte, numele trupelor care vor urca pe scena amplasată în Piața Unirii urmând să fie anunțate ulterior.

În piață va fi prezentă pe toată durata târgului și o roată panoramică, un carusel, căsuțe poștale pentru scrisori și Căsuța lui Moș Crăciun.

Aici cei mai mici vor avea întâlniri cu Moș Crăciun, dar vor putea participa la tot felul de evenimente speciale, ateliere de creație și jocuri interactive.

„Atelierul de caligrafie îi așteaptă pe cei mai iscusiți dintre pitici pentru a-și dovedi îndemânarea în prelucrarea figurinelor în formă de animale. Și poate unul dintre cel mai așteptate ateliere, cel în care dorințele copiilor au șansa de a deveni realitate, redactarea scrisorilor pentru Moș Crăciun”, anunță organizatorii.

Conform organizatorilor, târgul de Crăciun va fi deschis în fiecare zi de luni până joi, programul de funcționare este de la 10.00 la 22.00, iar în weekend programul târgului se va prelungi până la ora 23.00.

Foto: Facebook Emil Boc

