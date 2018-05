“Sentimentul acela când le spui celor de la Ambasada SUA că nu vrei să susţii evenimente pe scena care pare glorificarea verandei unei plantaţii şi te scot din dezbaterea despre revistele literare”, s a scris pe Twitter scriitoarea Tara Skurtu, unul dintre invitaţii programului susţinut de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Salonul de Carte Bookfest 2018.

Skurtu urma să ia parte la o masă rotundă programată sâmbătă, de la ora 15.30 (“Rolul şi impactul revistelor literare americane pe piaţa literară internaţională”), la standul Statelor Unite ale Americii. “Mi s-ar părea revoltător să vorbesc despre literatură într-un decor care celebrează sclavagismul american”, a declarat Marius Chivu pentru Mediafax.

“Am fost onorată de invitaţia Ambasadei Statelor Unite de a-mi reprezenta ţara la Bookfest. Totuşi, ca scriitor american din Sud, atrag atenţia asupra scenei de evenimente a ambasadei, care redă o casă de pe o plantaţie sudistă ca parte a temei Celebrând Sudul. Cu toate că probabil intenţia a fost bună, scena evocă şi glorifică o perioadă ruşinoasă din istoria americană. Casa de pe o plantaţie sudistă simbolizează sclavia şi folosirea ei la Bookfest omite recunoaşterea suferinţei afro-americanilor. Cred că, în timpul acestor vremuri tulburi, trebuie să vorbesc răspicat – nu de dragul criticii, cât pentru a deschide o discuţie grea, dar necesară, pentru a provoca o schimbare socială şi instituţională. În acest fel vom conştientiza şi vom ajunge să înţelegem trecutul îngrozitor al Americii şi rămăşiţele rasismului în zilele noastre”, a declarat Tara Skurtu pentru aceeași sursă.

Ambasada Statelor Unite la Bucureşti nu a comentat acuzaţiile privind celebrarea sclavagismului American. “Ambasada SUA este onorată că Statele Unite au fost alese să fie ţară invitat de onoare la ediţia din acest an a Bookfest. Ne concentrăm asupra scriitoarelor din Sudul american. Atunci când ni s-a atras atenţia că un autor are obiecţii în legătură cu locul în care urma să se desfăşoare evenimentele, am încercat să relocăm acele evenimente. Cu toate acestea, nu am avut succes în încercarea de a găsi locuri de desfăşurare alternative pentru toate aceste evenimente. Autorul a ales să nu participe la un eveniment pe care nu l-am putut reloca. Îi recunoaştem dreptul de a face acest lucru”.

Președintele Klaus Iohannis a luat parte la deschiderea Bookfest 2018 la Romexpo. Ediția de anul acesta a Salonului Internațional de Carte este una aniversară care urmărește să marcheze Anul Centenarului, scrie Agerpres.

Citește și