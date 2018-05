Klaus Iohannis participă la deschiderea Bookfest 2018

Palatul Cotroceni a anunțat că președintele va fi prezent la ora 12.00 la Romexpo, acolo unde va lua parte la deschiderea Salonului de Carte Bookfest 2018, care reuneşte peste 150 de edituri şi are ca invitat de onoare SUA.

Desfăşurată timp de cinci zile, în perioada 30 mai – 3 iunie, pe o suprafaţă cu 50% mai mare decât în anii trecuţi, de peste 15.000 mp, ediţia din acest an a Bookfest prilejuieşte întâlnirea cu nume de prestigiu ale culturii noastre – Lucian Boia, Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Varujan Vosganian, Vintilă Mihăilescu, Andrei Pleşu, Tatiana Niculescu, dar şi procurorul general al României, Augustin Lazăr, fiind doar câteva dintre personalităţile care marchează agenda salonului.

Potrivit organizatorilor, pentru împătimiţii de lectură circa un milion de cărţi vor fi oferite la această ediţie, cu reduceri care merg până la 80% din preţul de copertă, câteva sute de evenimente, proiecţii de filme şi lansări de carte de care publicul se poate bucura în cele cinci zile de Bookfest.

Participarea SUA din acest an, ca ţară invitată de onoare, se desfăşoară sub motto-ul “Celebrating the South” şi prilejuieşte publicului român întâlnirea cu autori americani din diverse domenii. Astfel, vizitatorii Bookfest se vor întâlni cu romancierul şi dramaturgul Domnica Rădulescu – stabilită în SUA din 1983, atunci ca refugiat politic; poeta şi autoarea de romane istorice Sarah Kennedy; poeta Tara Skurtu, stabilită la Bucureşti, şi Sucheta Rawal – apreciată autoare de cărţi pe teme culinare şi jurnale de călătorie.

Salonul Internaţional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Bucureşti. Pentru al treilea an consecutiv, Bookfest este organizat sub înaltul patronaj al preşedintelui României.