Al patrulea petrolier rus sechestrat de Marina Franceză

Potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, petrolierul rus Tagor a fost sechestrat „cu sprijinul mai multor parteneri, printre care Regatul Unit”.

„Este inacceptabil ca navele să ocolească sancţiunile internaţionale, să încalce dreptul maritim şi să finanţeze războiul (la scară largă – n.r.) pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de patru ani”, a scris Macron pe contul său de X, însoţind mesajul cu un videoclip din timpul operațiunii.

Tagor este al patrulea petrolier rus sechestrat de Franța în cadrul operațiunilor împotriva flotei fantomă a Kremlinului, relatează AFP.

Prefectura maritimă a Atlanticului a precizat că operațiunea a avut loc „la peste 400 de mile marine (740 de kilometri – n. r.) vest de capul peninsulei Bretaniei”.

Flota fantomă rusă, un pericol pentru mediu și transportul maritim

„După ce echipa de inspecţie s-a urcat la bordul (petrolierului provenind din Murmansk, Rusia – n.r.), examinarea documentelor a confirmat suspiciunile privind neconformitatea pavilionului arborat. A fost făcută o sesizare către procurorul din Brest, competent în calitate de tribunal maritim”, a transmis Prefectura maritimă a Atlanticului într-un comunicat emis luni.

Nava este „escortată de forţele Marinei Naţionale către un punct de ancorare pentru continuarea verificărilor”, a precizat Prefectura maritimă a Atlanticului.

„Aceste nave, care nu respectă cele mai elementare reguli de navigaţie maritimă, constituie, de asemenea, o ameninţare pentru mediu şi pentru siguranţa tuturor”, a subliniat Emmanuel Macron, dând asigurări că „determinarea” Franţei de a lupta împotriva flotei fantomă a Kremlinului este „constantă şi totală”.

Kremlinul susține că este „victima” unui așa-zis act de piraterie

Întrebat luni despre sechestrarea petrolierului Tagor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a reacționat la fel ca în cazurile similare anterioare. Oficialul rus a acuzat în mod nefondat un act ilegal care poate fi comparat cu un act de piraterie.

Peskov a adăugat că regimul de la Moscova va lua măsuri pentru a-și asigura securitatea transportului maritim ilegal de mărfuri.

Ambasada Rusiei la Paris a declarat luni că a solicitat autorităţilor franceze informaţii despre soarta cetăţenilor ruşi aflaţi la bordul petrolierului. Conform unor surse, căpitanul navei este un cetăţean rus.

