Într-o scrisoare adresată liderilor din UE, văzută de Reuters, Friedrich Merz cere ca Ucrainei să i se acorde un nou statut, de „membru asociat”, care ar permite oficialilor ucraineni să participe la summiturile UE şi la reuniunile ministeriale – dar fără drept de vot.

Conducerea de la Kiev vrea o aderare rapidă, deși Ucraina nu este pregătită

Cancelarul german propune, de asemenea, ca statele membre UE să îşi asume un „angajament politic” de a aplica clauza de asistenţă reciprocă a blocului comunitar în cazul Ucrainei „pentru a crea o garanţie substanţială de securitate”.

O cale clară de aderare la UE ar putea fi vitală pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-și convinge conaționalii să accepte orice acord de pace, în special dacă – aşa cum se aşteaptă pe scară largă – Ucraina va fi nevoită să cedeze teritorii sau să nu adere la NATO.

Oficialii europeni consideră că este nerealist ca Ucraina să obţină statutul de membru cu drepturi depline în bloc în următorii câţiva ani. La rândul lui, Volodimir Zelenski insistă pentru aderarea la UE până la sfârșitul anului 2027.

Friedrich Merz propune o cale de mijloc

Prin urmare, propunerea lui Merz reprezintă o încercare de a găsi o cale de mijloc între o aderare rapidă şi statutul actual al Ucrainei de ţară candidată, aflată la începutul procesului de integrare în UE.

„Propunerea mea reflectă situaţia particulară a Ucrainei, o ţară aflată în război. Aceasta va contribui la facilitarea negocierilor de pace în curs, ca parte a unei soluţii de pace negociate”, scrie Merz, adăugând că acest lucru este „esenţial nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci şi pentru cea a întregului continent” european.

Procesul de aderare la UE este de obicei lung şi birocratic, implicând negocieri detaliate şi reforme juridice pentru a îndeplini standardele democratice şi economice ale blocului comunitar. Aderarea la UE necesită consimţământul şi ratificarea de către fiecare dintre cele 27 de state membre, un proces care ar putea duce la obstacole semnificative în cazul Ucrainei.

Comisar și europarlamentari fără drept de vot

În scrisoarea sa, Merz subliniază beneficiile pe care Ucraina le-ar putea primi ca membru asociat, un statut care nu există în conformitate cu normele actuale ale UE. Aceste beneficii potenţiale includ un comisar asociat ucrainean fără drept de vot în cadrul Comisiei Europene şi reprezentanţi fără drept de vot în Parlamentul European.

Cancelarul german precizează că ar putea fi instituit un mecanism de revenire la situaţia anterioară sau o clauză de expirare în cazul în care Ucraina înregistrează un regres în ceea ce priveşte standardele statului de drept sau procesul de aderare.

El afirmă că propunerea nu va afecta alte ţări candidate şi invită blocul comunitar să „caute soluţii inovatoare”.

Merz intenţionează să discute ideile sale cu ceilalţi lideri europeni. „Scopul meu ar fi să ajungem la un acord în curând şi să înfiinţăm un grup de lucru dedicat pentru a stabili detaliile”, subliniază el.

Candidatura Ucrainei la UE a fost acceptată în iunie 2022, în tandem cu cea a Republicii Moldova. Începerea negocierilor de aderarea fost aprobată în decembrie 2023, iar procesul a fost lansat oficial şase luni mai târziu.