Ucraina își propune să adere la Uniunea Europeană în 2027

Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina își propune să adere la Uniunea Europeană în 2027, potrivit Euronews. Într-o postare pe X, după o conversație telefonică avută cu Christian Stocker, cancelarul Austriei, președintele Ucrainei a declarat că aderarea la UE ar putea face parte dintr-o serie de garanții de securitate după încheierea războiului.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanțiile cheie de securitate nu numai pentru noi, ci și pentru întreaga Europă”, a spus Zelenski. El a mai precizat că Ucraina contribuie la puterea colectivă a Europei în domeniile securității, tehnologiei și economiei.

„De aceea vorbim despre o dată concretă – 2027 – și contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziția noastră”, a mai scris el pe X.

Ungaria blochează deschiderea capitolelor de negociere

Ucraina a primit statutul de candidat pentru aderarea la UE în 2022, după începerea invaziei rusești la scară largă, iar negocierile au început oficial în 2024. Ungaria blochează însă deschiderea capitolelor de negociere, afirmând că aderarea Ucrainei ar aduce amenințări la adresa securității și riscuri economice.

Balázs Orbán, consilierul politic al prim-ministrului ungar Viktor Orbán, a condamnat, pe 27 ianuarie, aspirațiile lui Zelenski într-o postare pe X.

„Acest lucru reprezintă o amenințare imediată și directă atât pentru europeni, cât și pentru maghiari, motiv pentru care guvernul patriotic se va opune”, a scris el.

Pentru moment, Uniunea Europeană oferă ajutor tehnic Kievului pentru a putea închide capitolul atunci când obiecția politică va fi ridicată.

UE ia în considerare integrarea treptată ca opțiune

Potrivit unui oficial al UE care a vorbit sub condiția anonimatului, Bruxellesul ia în considerare și ideea unei „aderări treptate” pentru a accelera procesul de aderare a Ucrainei, relatează Euronews.

„Există o discuție (despre dacă) ar trebui să privim extinderea UE într-un mod ușor diferit: ceea ce avem acum este că, dacă toate lucrările sunt finalizate, la sfârșitul procesului se ia o decizie pozitivă sau negativă”, a spus oficialul, adăugând că statele membre discută o nouă abordare.

Oficialul a declarat că, în 2025, în ciuda veto-ului Ungariei, Ucraina a înregistrat progrese enorme și a finalizat cel mai rapid proces de evaluare dintre toate țările candidate la aderarea la UE, în timp ce Kievul primește un sprijin sporit din partea Bruxelles-ului pentru a finaliza dosarele de aderare.

„Facem tot ce putem pentru a sprijini Ucraina în toate reformele și pentru a furniza toate informațiile și progresele Consiliului, care este în măsură să ia decizii în cunoștință de cauză”, a mai afirmat oficialul UE.

