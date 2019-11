De Mihai Niculescu,

Însă, pentru că Google este originar din SUA, vor avea prioritate, cel puțin pentru moment, știrile în limba engleză. Însă sistemul va face posibilă redarea audio de știri de pe site-urile publicațiilor din întreaga lume, iar utilizatorul va obține o actualizare de știri personalizată în funcție de locația și interesele sale, relatează publicația online Makeuseof.

Google Assistant permite în acest moment alegerea unui număr limitat de surse de știri. Funcția se numește Yours News Update- Actualizarea ta de știri. La fiecare oră, se pot auzi noutățile de la publicații precum NPR, CNN, The New York Times, Reuters, CBS ori noutăți în materie de divertisment de la Billboard. Principiul de funcționare permite și redarea de conținut din surse diferite, pentru o mai bună informare, totul pe baza unui cuvânt cheie.

Potrivit Google, „Actualizarea ta de știri” este „o modalitate mai inteligentă de a asculta știrile găzduite de Google Assistant.” Noua funcție a fost posibilă datorită eforturilor de colaborare cu editorii de știri din ultimii doi ani.

Printre partenerii participanți se mai numără USA Today, The Washington Post, Fox News Radio, Cheddar, The Associated Press, Politico, Al Jazeera și The Motley Fool.

Pentru a începe să primești Actualizarea ta de știri, deschideți Google Assistant și accesați Setările. Apoi, sub fila Tu, (You) apăsați pe Știri.

Modificați formatul playlistului, bifați Actualizarea Știrilor și totul este setat. Trebuie doar să spui „Hey Google, play me the news”- Hei Google, spune-mi știrile.

Actualizarea ta de știri este disponibilă în prezent numai în limba engleză, în Statele Unite. Cu toate acestea, Google promite să se extindă pe plan internațional în 2020.

