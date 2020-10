Ștefan-Marcel Suciu, din Oradea, județul Bihor, a venit pe această lume cu o moștenire genetică cumplită, care l-a aruncat într-un coșmar parcă fără de sfârșit. Copilul care nu a împlinit 3 ani a fost diagnosticat, încă de când era bebeluș, cu amiotrofie spinală de tip 1, maladie de care nu a putut scăpa, cu toate tratamentele și terapiile pe care le-a făcut în tot acest răstimp.

Singura salvare a băiețelului este un vaccin, echivalentul unei terapii genetice, ce poate fi adus doar din SUA. Cum însă costurile dozei care îl poate scoate din ghearele bolii ajung la peste 2.100.000 de dolari, copilașul are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet.

Cu gândul doar la un soi de lene a copilașului ei, Oana Suciu – sfătuită de medicii care l-au consultat -, și-a dus bebelușul la gimnastică, să-i stimuleze plăcerea și capacitatea de a se folosi de brațe și de picioare ca orice copilaș de vârsta lui. Eforturile specialiștilor nu au dat însă niciun rezultat, ba chiar micuțul a continuat să piardă din abilitățile motrice dobândite în cele șapte-opt luni de viață.

REPORTAJ | Fața trecută sub tăcere a Bisericii: Într-o comună din Tulcea, un preot antrenează echipa de fotbal, hrănește bătrânii și susține copiii talentați să meargă la liceu: „Ştiu că sufletul meu e aici”

După mai multe runde de consultații ce păreau să contureze doar o anemie a ligamentelor, un medic neurolog a ajuns, într-un final, la un verdict crunt: Ștefan suferă de amiotrofie spinală de tip 1, maladie genetică moștenită de la ambii părinți, care sunt doar purtători!

“În perioada în care copilașul meu a făcut gimnastică am sperat că e vorba doar de temperamentul lui, că e mai leneș. Apoi, când specialiștii în sport ne-au spus că lucrurile nu numai că nu merg spre bine, ci se și complică, am mers la mai mulți neurologi. Unul mi-a dat speranțe, spunând că e vorba de o anemie a ligamentelor… Nu a fost așa, se înșelase. Când un alt specialist mi-a dat verdictul, am crezut că înnebunesc. Amiotrofie spinală…

Mama copilului: