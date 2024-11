Marți, în jurul prânzului, trupul neînsuflețit al lui Gabriel Cotabiță a fost incinerat la Crematoriul Vitan Bârzești, conform ultimei dorințe a artistului. Familia și apropiații au organizat ceremonia de rămas bun la Capela Cimitirului Bellu, unde numeroase vedete și admiratori s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Printre cei care au venit să își ia rămas bun de la îndrăgitul cântăreț s-au numărat personalități marcante din lumea muzicii și a divertismentului românesc, precum Antonia, Dan Bittman, Silvia Dumitrescu, Doru Todoruț, Oana Roman, Adrian Daminescu și compozitorul Ionel Tudor. Ionel Tudor, un bun prieten al artistului, a fost cel care a făcut anunțul trist al decesului.

Ceremonia de incinerare a avut loc după ce cortegiul funerar a plecat de la Capela Bellu în jurul orei 12.00. Incinerarea propriu-zisă s-a desfășurat o oră mai târziu, la ora 13.00.

Iulian Vrabete a declarat, în exclusivitate pentru VIVA! că Gabriel Cotabiță a fost incinerat, după cum el însuși și-a dorit: „Ne cunoaștem din copilărie. Nu avea pensie și am încercat să-l ajut, nu-și găsea cartea de muncă… Nu eram în țară când am aflat că a murit. A făcut AVC și a fost internat în spital, 10 zile a durat povestea aceasta. Am fost la el acasă chiar înainte de ziua lui, pe 1 noiembrie atunci am vorbit ultima data cu el. De ziua lui nu mi-a răspuns. L-am înțeles, că și eu cu ani în urmă am închis telefonul de ziua mea. Chiar vorbeam cu el că vom face o piesă. Mâine va fi incinerarea. Așa și-a dorit el”.

Mesajul transmis de familia lui Gabriel Cotabiță

„Suntem recunoscătoare pentru tot sprijinul primit în această perioadă.

Gabriel Cotabiță reprezintă un etalon al profesionalismului în muzica ușoară românească, dar și un tată, soț și prieten excepțional. Cei ce vor să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați luni – 25.11.2024 – la Capela Cimitirului Ortodox Bellu între orele 8.00-20.00.

Ultima slujbă religioasă se va ține în cadru restrâns. Dorim să îl onorăm cu aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții, așadar familia nu va oferi declarații.

Vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm presa să ne respecte în continuare intimitatea.

Cu recunoștință,

Familia Cotabiță”

Cauza morții lui Gabriel Cotabiță

Gabriel Cotabiţă a murit sâmbătă, 23 noiembrie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, din cauza unui șoc cardiogen survenit pe fondul problemelor de sănătate mai vechi cu care s-a confruntat marele cântăreț, au declarat surse medicale pentru Libertatea.

Șocul cardiogen este o stare medicală extrem de gravă, caracterizată prin incapacitatea inimii de a pompa suficient sânge pentru a menține funcționarea corespunzătoare a organelor vitale. În majoritatea cazurilor, infarctul miocardic acut este cauza principală a șocului cardiogen.

Gabriel Cotabiță a suferit un infarct în mai 2015, când era în sala de fitness a Hotelului Hilton din Bucureşti. El a fost atunci internat la Spitalul Floreasca și a scăpat. Apoi a fost trimis pentru recuperare la Spitalul Elias, de unde a fost externat în luna iulie a aceluiași an.

Marele artist Gabriel Cotabiță a murit la 69 de ani, după ce a fost internat mai multe zile în Spitalul Universitar din București.

