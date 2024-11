Gabriel Cotabiță a fost incinerat, astăzi, 26 noiembrie 2024, la Crematoriul Vitan Bârzești. A fost ultima lui dorință, pe care familia i-a respectat-o. Actorul Silviu Biriș, absolvent de Teologie, a avut prima reacție legată de acest subiect.

„Nu poți cere cuiva, care toată viața a avut o cu totul altă credință decât ortodoxia, să renunțe la ea. Nouă, celor care știm Adevărul, nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru un miracol ca familiile lor să aleagă înmormântarea creștină în locul incinerării, obicei ce aparține unor credințe păgâne.

Și să îi pomenim pe cei arși în rugăciunile noastre particulare. Eu mă întreb însă: cei care vor să fie arși și-au ars si ei la rândul lor părinții? Recunoștință pentru arta, munca și talentul acestor artiști, care au bucurat atâtea generații! Oameni valoroși!”, a declarat actorul pentru Click.

Gabriel Cotabiță nu a fost înmormântat, în Cimitirul Bellu, trupul său neînsuflețit fiind incinerat, astăzi, 26 noiembrie 2024, conform dezvăluirii făcute, ieri, de artistul Iulian Vrabete.

„Ne cunoaștem din copilărie. Nu avea pensie și am încercat să-l ajut, nu-și găsea cartea de muncă. Nu eram în țară, când am aflat că a murit. A făcut AVC și a fost internat în spital, 10 zile a durat povestea aceasta.

Am fost la el acasă chiar înainte de ziua lui, pe 1 noiembrie, atunci am vorbit ultima dată cu el. De ziua lui, nu mi-a răspuns. L-am înțeles, căci și eu, cu ani în urmă, am închis telefonul de ziua mea. Chiar vorbeam cu el că vom face o piesă. Mâine va fi incinerarea. Așa și-a dorit el”, a dezvăluit acesta, potrivit Viva.ro.

