De Valentina Postelnicu,

Firea s-a lansat într-un atac dur la adresa conducerii partidului şi spune că nu s-a votat ca Gabriel Oprea să intre în partid.

Pentru copiii acestei ţări care merită mai mult de la politicieni, îmi voi asuma toate riscurile, consecinţele şi nu voi accepta compromisuri. Greşelile şi compromisurile i-au determinat pe români să aleagă într-un număr atât de mare răul cel mai mic. Mă doare, dar îi înţeleg perfect! Aşa cum am rămas doar şase în picioare, din cei 25 de semnatari ai scrisorii prin care îi solicitam dlui Dragnea să se retragă de la conducerea PSD, pentru că începuse să ne facă foarte mult rău – şi în primul rând românilor -, cu toate pedepsele pe care le-am primit fiecare în parte, aşa şi acum vreau să mă delimitez printre primii în mod public faţă de nesocotirea opiniei majorităţii covârşitoare a românilor şi a colegilor din partid, prin impunerea intrrii în CEX, fără votul explicit al nostru, a unor persoane, pe motiv că acum nu mai conduc partide ci… sindicate”, a scris Gabriela Firea.

Ea a menţionat că nu a ştiu despre aşa ceva şi respinge şi ideea că ar fi de acord cu intrarea acestuia în PSD.

„Eram în primul rand la CEX, în campania electorala, când ni s-a cerut votul pentru colaborarea cu câteva sindicate. Propunere votată în unanimitate. Nu s-a citit numele preşedintilor acelor sindicate – unele de care nu am auzit in viata mea -, nu s-a precizat că devin automat vicepreşedinţi ai PSD şi ca au drept de vot în BPN si CEX, ca si cum ar fi fost votaţi in Congres de către delegaţii din toată ţara”, mai spune Gabriela Firea.

Primarul Capitalei îşi exprimă dezamăgirea că „începe analiza prabuşirii cu un astfel de gest sfidător”.

„Nu ne putem reforma şi relua legatura cu simpatizanţii noştri printr-o minciună. Aud că şi alte persoane controversate se lipesc acum, în înghesuială şi nebăgare de seamă, de noi. Probabil vor să ne îngroape definitiv! Mă delimitez categoric! Doamne, chiar vreţi să ieşim pe uşa din dos a istoriei?”, încheie Firea postarea pe pagina de socializare.

Gabriel Oprea, fostul ministru de Interne din timpul guvernului Ponta, a fost văzut, duminică seara la sediul de partid al PSD.

Viorica Dăncilă a explicat că acesta are funcția de vicepreședinte în Comitetul Executiv al PSD.



Umăriți pe Libertatea: rezultate vot alegeri prezidentiale 2019 anunțate de BEC și AEP



GSP.RO Multe femei s-ar rușina să recunoască public așa ceva, dar Michaela Prosan din "Sacrificiul” nu se ferește să spună public

HOROSCOP Horoscop 25 noiembrie 2019. Peștii sunt dornici de experiențe intense