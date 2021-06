Fostului primar general al Capitalei, Gabriela Firea, i-au dat lacrimile în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată marți seara la Kanal D. De două ori chiar.

Prima dată când a rememorat momente din copilăria sa, povestind despre tatăl violent, a doua oară imediat după ce a prezentat inelul de logodnă oferit de primul soț, Răzvan Firea, decedat în 2010, bijuterie pe care o poartă și acum.

„Răzvan are locul lui în inima mea”

Liderul PSD a fost căsătorită vreme de 17 ani cu Răzvan Firea, fost membru al comisiei de marketing al Federației Române de Atletism. Bărbatul era cu 17 ani mai în vârstă decât Gabriela Firea, iar în ianuarie 2010 a murit după probleme medicale. Fostul primar al Capitalei s-a recăsătorit, la opt luni de la decesul primului soț, cu Florentin Pandele, actualul primar al Voluntariului.

„Eu nu-i condamn pe cei ce m-au pus la zid, la acel moment, al recăsătoriei, probabil, și eu aș fi fost mai aspră. Nu eu am condus destinul meu către o astfel de evoluție. Răzvan are locul lui în inima mea în întreaga mea viață și el știe, de acolo de sus, asta, și-i simt energia pozitivă în fiecare zi și simt că mă susține. Acesta este inelul de logodnă pe care nu-l voi da niciodată jos de pe mână”, a dezvăluit, emoționată și înlăcrimată, femeia de 48 de ani, care are un băiat, Tudor, din prima căsătorie.

„Florentin m-a șocat când am realizat că-mi face curte”

Florentin Pandele a fost prieten bun cu Răzvan Firea și a cerut-o de soție pe ”Albinuța”, cum își alintă el jumătatea, la trei săptămâni de la începutul relației. ”Credeți-mă că sunt la fel de uimită, cum s-a întâmplat totul atât de repede, de neașteptat, de neobișnuit. Așa a fost să fie, așa ne-a fost scris, așa a vrut bunul Dumnezeu. M-a șocat când am realizat că mi se face curte, dar Florentin are acea calitate umană de a nu invada sufletul persoanei, dar totuși să lase o amintire de neșters”, a precizat Gabriela Firea.

Așa ne-a fost destinul, să fim împreună, eu văduvă, el divorțat. Și fiindcă v-am arătat inelul de logodnă de la Răzvan, aici este verigheta de la Florentin Pandele, care va fi ultima, indiferent ce se va întâmpla Gabriela Firea

Gabriela Firea și Florentin Pandele au împreună doi copii, David Petru și Zian Mihail.

