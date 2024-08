„Nimic nu e pierdut, atât timp cât credinţa este în picioare, cât sufletul nu abdică şi capul se ridică din nou”, este învăţătura distribuită de Firea, pe pagina ei de Facebook.

Mesajul ei vine la o zi după Congresul PSD de la Romexpo, care l-a reconfirmat pe Marcel Ciolacu în funcţia de preşedinte PSD şi a validat candidatura acestuia la alegerile prezidențiale.

Firea a lipsit de la Congresul PSD și a pierdut funcţia de prim-vicepreşedinte, care a fost preluată de Daniel Băluţă.

Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, răspunzând unei întrebări, că nu crede că absenţa Gabrielei Firea de la Congresul PSD are legătură cu faptul că aceasta a pierdut funcţia, argumentând că au mai fost colegi care au lipsit.

„Nu cred. Au mai fost colegi care au avut alte activităţi. Am vorbit la telefon. Am comunicat. Îmi pare rău să vă dezamăgesc nu este niciun scandal în interiorul PSD. Şi vă spun şi de ce: pentru că, între timp, am învăţat în patru ani, toţi, să fim prieteni, să ştim să glumim, să înţelegem că lucrurile sunt într-o schimbare şi să fim maturi. De fapt, acesta este cel mai mare câştig pe care eu, personal, l-am obţinut de când conduc PSD”, a afirmat Ciolacu, întrebat despre absenţa Gabrielei Firea, citat de News.ro.

Potrivit surselor G4Media, absența Gabrielei Firea se explică prin faptul că Marcel Ciolacu i-ar fi propus cu o zi înainte să demisioneze din funcția de președinte al organizației PSD București dacă dorește să rămână în echipa de prim-vicepreședinți a partidului.

Firea ar fi refuzat să demisioneze explicând că a pierdut alegerile locale din cauza strategiei greșite de campanie pentru București și din cauza faptului că nu ar fi beneficiat de sprijin real în campania electorală.

