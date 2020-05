De Cristian Burcioiu,

Sângerări nazale nocturne, stări de rău, de oboseală, dar și o umflătură apărută ca din senin pe gât au fost primele semne care au făcut-o pe Geanina, pe atunci elevă în clasa a XII-a, să ceară sfatul unui medic. Specialiștii care au consultat-o nu au observat nimic și, drept urmare, fata s-a tratat, la indicațiile acestora, cu geluri antiinflamatorii. Dar și cu mult optimism venit din interiorul sufletului unei fete care spera ca totul să fie cauzat doar de stresul pregătirii examenului de bacalaureat și al celui pentru admiterea la facultate.

Șase luni mai târziu, pe când era studentă la Geografie, la Universitatea București, tinerei i s-a făcut rău în camera de cămin. Ganglionii de la gât, care păreau să fi dispărut, s-au umflat brusc precum niște baloane, iar temperatura corpului a crescut alarmant. Acela a fost momentul în care Geanina a pornit-o pe un drum, același pe care se află și astăzi, după aproape patru ani, pentru a scăpa de boala ce i s-a cuibărit în corp.

”Medicii care mă consultaseră până atunci nu au reușit să afle despre ce e vorba. Abia după investigațiile pe care le-am făcut după criza suferită la cămin am aflat ce probleme am. Așa, la aproape un an am început să fac chimioterapie și radioterapie pentru tumora ce mi-a fost descoperită în spatele nasului. Am urmat planul de tratament indicat de medicii de la Spitalul Colțea și lucrurile păreau că merg spre bine… Nu a fost așa… A început să mă doară foarte rău spatele. Mi-am zis că o fi de la rucsacul greu pe care îl foloseam pentru școală”, povestește Geanina care, pentru meritele școlare, a primit bursă de merit în primul an de facultate.