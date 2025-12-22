Comitetul de Anchetă a precizat că una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că dispozitivul exploziv ar fi fost plasat de serviciile speciale ucrainene. Ucraina nu a comentat încă informația.

🚨 BREAKING 🚨 A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine. A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Este vorba despre general-locotenentul Fanil Sarvarov, șeful Direcției pentru pregătirea operațională a armatei din cadrul Statului Major General al Rusiei, a precizat comitetul.

Bomba a explodat sub Kia Sorento condus de general-locotenentul Fanil Sarvarov, în momentul în care acesta părăsea un loc de parcare, la ora 06:55, ora Moscovei (03:55 GMT).

Comitetul de Anchetă al Rusiei a anunțat că Sarvarov a murit în urma rănilor suferite.

💀 Officially, Lieutenant General of the Russian Federation, Fanil Sarvarov, was eliminated in Moscow. A car bomb exploded in Moscow this morning. pic.twitter.com/HDbYH4GzkD — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 22, 2025

O anchetă privind moartea lui Sarvarov, şeful departamentului de instruire operativă din cadrul Statului Major, a fost deschisă, a anunţat comisia într-un comunicat de presă.

Anchetatorii au publicat o înregistrare video care arată mașina distrusă, pe scaunul șoferului fiind vizibile urme de sânge.

