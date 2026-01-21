Witkoff și Kushner merg la Moscova

„Mă voi vedea cu Putin joi. Rusia a cerut această întâlnire”, a declarat Steve Witkoff într-un interviu pentru CNBC.

Totodată, trimisul american a precizat că va călători la Moscova împreună cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA. „Plec joi spre Moscova, alături de Kushner”, a spus acesta.

Witkoff a mai afirmat că, în ultimele săptămâni, s-au înregistrat progrese importante în dosarul Rusia–Ucraina şi şi-a exprimat convingerea că Moscova ar putea accepta un acord privind Ucraina.

Cu toate acestea, el a subliniat că disputa asupra teritoriilor rămâne principalul impediment în calea unei soluţii. „Toată lumea îşi doreşte un acord de pace”, a adăugat Witkoff.

Kremlinul confirmă întâlnirea

Kremlinul a confirmat întâlnirea, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov. „Da, într-adevăr, acest contact se află pe agenda preşedintelui Vladimir Putin pentru mâine”, a declarat Peskov.

Steve Witkoff a mai precizat că, la o reuniune desfăşurată în weekend la Miami, cu negociatori ucraineni, au fost înregistrate progrese „semnificative”.

„Cred că toate părţile sunt implicate în proces şi îşi doresc încheierea unui acord de pace”, a spus el. De asemenea, a anunţat că se va întâlni la Davos cu oficiali ucraineni de rang înalt, fără a oferi detalii suplimentare.

Negocieri SUA – Rusia

De mai multe luni, emisari americani poartă negocieri separate cu Kievul şi Moscova, în încercarea de a ajunge la un acord care să pună capăt conflictului armat început în urmă cu aproape patru ani.

Totuşi, rămân nerezolvate chestiuni esenţiale, precum statutul teritoriilor ocupate şi garanţiile de securitate pentru Ucraina. Autorităţile de la Kiev solicită asigurări ferme din partea aliaţilor occidentali privind securitatea ţării, în eventualitatea unei încetări a focului.

Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au mai întâlnit cu Vladimir Putin la începutul lunii decembrie, la Moscova, pentru a-i prezenta propuneri menite să ducă la o soluţionare a conflictului declanşat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022.

