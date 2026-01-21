Potrivit unei postări pe care a făcut-o pe Instagram, la story, Iulia Albu are de plătit la începutul anului 2026 nu mai puțin de 3.600 de lei la gaze. „Îți vine factura la gaze 3.600 ron… Oare este o glumă?”, a scris vedeta în mediul online.

Anunțul făcut de Iulia Albu vine la aproximativ o lună după ce și Saveta Bogdan s-a plâns de prețul uriaș al unei facturi. Mai exact, cântăreața de muzică populară afirma în decembrie 2025 că are de plătit pentru energia electrică nu mai puțin de 700 de lei.

„La mine în casă e frig iarna, locuiesc într-un bloc mai vechi de pe Calea Moșilor. Aici în fiecare an ne opresc apa caldă. Caloriferele sunt însă doar călduțe. Prin urmare, mai bag în priză un radiator, ca să mă încălzesc, mai ales când fac baie, ca să nu răcesc. Anul trecut mi-a venit de plată la curent suma de 300 de lei, acum am vreo 700 de lei, deci mai mult decât dublu. În acest moment nu am bani, voi achita după ce iau pensia din ianuarie. Acum am cheltuit banii ca să fac și eu ceva de mâncare pentru Sărbători”, spunea Saveta Bogdan pentru Click, în luna decembrie.

Tot la finalul anului trecut, însă în luna septembrie, s-a plâns și Oana Lis de prețul facturii la energia electrică.

„Mi-a venit factura de lumină 550 de lei. Fiind cardiac Viorel Lis, a trebuit să-i dau drumul la aer, că se sufoca. Mie nu-mi place aerul condiționat, dar am dat pentru el. în rest, ce e: frigiderul și becuri. O să ajungem să stăm în întuneric. Pentru unii pensionari e jale. Aceste prețuri… Și nu e ceva la ce poți renunța, cum e carnea zilnic, de exemplu”, scria Oana Lis pe Facebook.

