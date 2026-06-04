Conform surselor politice Eugen Tomac, liderul PMP, este favorit pentru funcția de premier desemnat. Declarația nu va permite întrebări din partea presei.

Conform surselor Libertatea, numele vehiculate intens pentru a prelua conducerea Palatului Victoria și a forma noul guvern sunt Eugen Tomac și Alexandru Nazare. Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Libertatea.ro că Eugen Tomac se află pe lista președintelui pentru propunerea de prim-ministru.

După rupturile politice spectaculoase și pariorii mizează sume masive pe un profil complet atipic pentru viitorul șef al Executivului. Conform datelor publicate de agenția Fortuna Bet, un prim-ministru din categoria „Independent/Tehnocrat” este de departe cel mai probabil scenariu, spulberând concurența cu o cotă zdrobitoare de doar 1.44. Pe locurile următoare se află, la mare distanță, un potențial premier din partea PSD, cu o cotă de 3.33, sau unul de la PNL, cu o cotă de 7.77

