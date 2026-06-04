„Susținem cu tărie eliminarea reglementării incluse în forma actuală a Digital Omnibus VII care prevede preluarea controlului asupra modului de gestionare a permisiunilor utilizatorilor de către browsere şi sisteme de operare și gestionarea automată a acestora. Considerăm că simpla excepție în aplicarea acestei prevederi pentru mass‑media nu acoperă adecvat ecosistemul care susține existența presei online, punând în pericol principala sursă de venit care asigură baza financiară a presei din UE.

Consiliul European a respins deja o propunere similară în timpul negocierilor privind Regulamentul ePrivacy, având în vedere faptul ca predarea controlului asupra permisiunilor utilizatorilor către browsere și sisteme de operare ar submina relația directă a editorilor cu cititorii lor. O astfel de schimbare ar avea consecințe semnificative asupra modelului de finanțare al presei, diminuând capacitatea editorilor de a genera venituri proprii și de a susține activitățile jurnalistice de interes public. Independența editorială este strâns legată de existența unor surse sustenabile de finanțare, iar orice măsură care le afectează trebuie evaluată cu maximă atenție. În acest context, orice reglementare privind consimțământul și utilizarea cookie-urilor ar trebui să fie fundamentată pe o analiză completă a impactului economic, social și democratic și să asigure un echilibru adecvat între protecția vieții private, libertatea presei, libertatea de exprimare, accesul publicului la informație și competitivitatea ecosistemului digital european.

În acest cadru, ca asociație ce reprezintă peste 150 de membri ai industriei de media și publicitate, BRAT atrage atenția că protejarea mecanismelor de măsurare a audienței și a dreptului editorilor de a controla utilizarea datelor generate de propriile publicații sunt condiții esențiale pentru sustenabilitatea economică a presei și pentru menținerea unui ecosistem media independent și competitiv.

În forma actuală, prevederile propuse prin Digital Omnibus VII sporesc riscul ca editorii să piardă controlul asupra modului în care datele lor de audiență sunt colectate, utilizate și valorificate de terți, în special atunci când măsurarea audienței este realizată prin sisteme private oferite de marile platforme tehnologice (Big Tech) în baza unor condiții standard impuse unilateral. Aceste prevederi pot facilita reutilizarea datelor generate de publicații în condiții insuficient transparente și fără un control efectiv din partea editorilor, diminuând astfel capacitatea acestora de a monetiza conținutul jurnalistic de calitate și de a-și susține activitatea editorială.

Pe termen lung, slăbirea capacității economice a organizațiilor de presă afectează nu doar viabilitatea afacerilor media, ci și pluralismul informațional, independența editorială și accesul cetățenilor la informații de interes public. Din această perspectivă, reglementări care transferă valoarea datelor și controlul asupra acestora către intermediari dominanți riscă să producă efecte contrare obiectivelor democratice pe care Uniunea Europeană urmărește să le protejeze.

În lumina rolului esențial pe care jurnalismul independent îl joacă într-o societate democratică, editorii de presă nu ar trebui să fie supuși unor obligații care afectează capacitatea acestora de a-și susține activitatea editorială prin modele economice viabile. În acest context, obligațiile referitoare la refuzul cererilor de consimțământ, prevăzute în ultimul paragraf al art. 5(3) din Directiva ePrivacy și prezente in forma actuala a Digital Omnibus VII, constituie o obligatie suplimentară care nu este adaptată modelului economic al editorilor, punând în pericol sustenabilitatea economică a acestora.

În opinia BRAT, furnizorii de servicii media nu ar trebui să fie supuși unor obligatii suplimentare față de cerința ca orice consimțământ obținut să fie liber exprimat în sensul GDPR. Totodată, susținem menținerea excepției de la obligația obținerii consimțământului pentru afișarea și măsurarea performanței publicității contextuale, respectiv a publicității afișate exclusiv pe baza conținutului imediat accesat de utilizator, fără utilizarea unor mecanisme complexe de profilare comportamentală. O asemenea abordare contribuie atât la protejarea vieții private a utilizatorilor, cât și la dezvoltarea unor modele de monetizare mai puțin dependente de marile platforme digitale și de practicile de colectare a datelor. În același timp, aceasta sprijină sustenabilitatea serviciilor online finanțate prin publicitate și consolidează autonomia economică a editorilor de presă..

BRAT considera că editorii trebuie să păstreze controlul operațional și decizional asupra datelor publicului lor pentru a-și susține sustenabilitatea financiară și independența economică, propunerile de amendare a textului curent al Digital Omnibus fiind formulate în sensul urmăririi acestui obiectiv.

În consecință, BRAT solicită reprezentanților statului român, a factorilor de decizie la nivel național și european, să adopte o abordare precaută, bazată pe o evaluare de impact solidă, care să protejeze ecosistemul presei și să garanteze că reglementările privind consimțământul, cookie‑urile și măsurarea audienței nu vor eroda relația editorilor cu publicul și sustenabilitatea financiară a jurnalismului independent. În mod concret, sustinem eliminarea prevederii privind gestionarea automată și machine-readable a consimțământului din Digital Omnibus și păstrarea unor excepții și clarificări care protejează activitățile legitime ale editorilor”, se arată într-un comunicat emis de BRAT.

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