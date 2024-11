Ministrul german de externe, Annalena Barbock, a anunțat încă 200 de milioane de euro (aproximativ 218 de milioane de dolari) meniți să-i ajute pe ucraineni în timpul celei de-a treia iarnă de război, pe fondul atacurilor ruse continue asupra infrastructurii.

„Ne mărim ajutorul umanitar de urgență cu încă 200 de milioane de euro pentru sprijinul de urgență de iarnă”, a spus diplomatul german.

Banii vor fi folosiți pentru ca locuințele din apropierea primului front, fără surse de energie, să poată primi și combustibil și ucrainenilor „să li se poată furniza elemente esențiale, cum ar fi pături sau paltoane calde de iarnă, pentru a-i proteja de temperaturile înghețate”, a spus Annalena Barbock, la o întâlnire la Kiev cu omologul ei ucrainean, Andrii Sibiha.

Sprijinul umanitar suplimentar nu este pentru sectorul energetic, ci pentru ajutor de iarnă de urgență pentru populație, cum ar fi combustibil solid pentru casele din apropierea primei linii, izolație, îmbrăcăminte de iarnă, pături și asistență în numerar.

German Foreign Minister Annalena Baerbock arrived in #Kyiv



She promised that #Germany would continue to support #Ukraine️ on its decisive path to the #EU pic.twitter.com/12hyKXTH0k