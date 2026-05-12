Conform Ministerului Apărării din Ucraina, această iniţiativă face parte din eforturile Uniunii Europene de a sprijini capacitatea defensivă a ţării.

„Germania este astăzi principalul furnizor internaţional de asistenţă în domeniul apărării pentru Ucraina. Sprijinul german reprezintă aproximativ o treime din totalul ajutorului extern primit de ţara noastră. Suntem foarte recunoscători”, a declarat Mihailo Fedorov, ministrul ucrainean al apărării, citat de presa locală.

Fondurile germane vor fi folosite pentru construirea unui complex modern de antrenament militar. Pistorius a subliniat că scopul acestor centre este de a menţine armata ucraineană pregătită operaţional, chiar şi după încheierea unui posibil acord de pace cu Rusia.

Pe lângă acest proiect, Ucraina şi Germania au semnat un memorandum privind lansarea programului Brave Germany. Acesta se concentrează pe dezvoltarea de tehnologii de apărare, inclusiv drone cu raze de acţiune cuprinse între 100 km şi peste 1.500 km.

De la începutul conflictului, aproximativ 27.000 de soldaţi ucraineni au fost instruiţi în Germania. Pistorius a precizat că această iniţiativă este doar una dintre măsurile menite să întărească capacitatea de descurajare a Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE