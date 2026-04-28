Germania vrea să introducă „taxa pe zahăr” pentru băuturile dulci

Aceste măsuri fac parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscale, potrivit cotidianului german Frankfurter Rundschau. Ministerul german al Finanțelor ia în calcul aplicarea unei taxe pentru băuturile îndulcite cu zahăr, precum sucurile carbogazoase și limonadele.

Propunerea a fost inițial formulată de o comisie desemnată de ministrul sănătății, Nina Warken (CDU), pentru a reforma sistemul de asigurări sociale de sănătate. Conform surselor ministeriale, această măsură ar putea contribui la reducerea consumului de produse nesănătoase, dar și la acoperirea unor goluri bugetare.

Comisia a recomandat o taxă progresivă pentru băuturile îndulcite, dar și o creștere a accizelor la băuturi spirtoase, menționează Frankfurter Rundschau. În plus, guvernul analizează și introducerea unei taxe pe plastic.

Cifrele-cheie pentru bugetul din 2027 și planul financiar pentru anii următori

Cabinetul condus de cancelarul Friedrich Merz urmează să aprobe miercuri liniile directoare ale bugetului pentru 2027. Cheltuielile planificate se ridică la aproximativ 543 miliarde de euro, o sumă semnificativ mai mare comparativ cu anul în curs.

Creșteri importante sunt prevăzute în special pentru apărare și infrastructură, iar datoria publică ar putea ajunge la 110,8 miliarde de euro. Conform surselor din Ministerul Finanțelor, deficitul bugetar pentru 2027 a fost redus semnificativ prin diverse măsuri, însă pentru 2028 persistă un deficit estimat la 30 de miliarde de euro.

Aceste provocări financiare au determinat guvernul să exploreze metode suplimentare de creștere a veniturilor.