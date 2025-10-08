Impactul asupra prețurilor

Unele magazine raportează scăderi de până la 12% la vânzările de dulciuri și băuturi răcoritoare comparativ cu anul trecut. Această tendință se observă atât în magazinele fizice, cât și în cele online.

Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online, a declarat: „Atât noi cât și furnizorii am încercat puțin să mai lăsăm de la noi astfel încât prețul acestor produse să nu crească încă atât de vertiginos. Totuși, clienții sunt mult mai atenți la ceea ce cumpără”.

Majorarea TVA-ului de la 9% la 21% pentru produsele cu peste 10 grame de zahăr la 100 de grame a dus la creșteri semnificative de preț. De exemplu, o ciocolată care costa anterior 4 lei poate ajunge acum la 10 lei.

Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii, a explicat: „O scădere destul de mare am avut la ciocolată și la produsele care conțin cacao pentru că în același timp s-a scumpit și cacaua. Și prețul practic a explodat la dulciurile cu un conținut ridicat de cacao și la cele cu un conținut de zahăr mare”.

Efecte asupra sănătății

Deși producătorii și comercianții sunt afectați negativ, scăderea consumului de zahăr ar putea avea beneficii pentru sănătatea populației.

Statisticile arată că românii consumă în medie 360 de grame de glucide pe zi, cu 100 de grame peste recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Sursele acestui consum ridicat includ nu doar dulciurile, ci și alimentele procesate și fast food.

Analiza de tip Deep Dive realizată de Daily Mail, care a folosit datele Organizației Mondiale a Sănărății (OMS), arată că nivelul obezității a crescut de 20 de ori în unele părți ale lumii. 4 din 10 bărbați din România (39,7%) sunt obezi, potrivit IMC, Indicele de Masă Corporală. Suntem locul 13 în lume după rata obezității, din 199 de state cu date prezentate.



