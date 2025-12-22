Prințesa de Wales, Kate Middleton, a adus un strop de magie și speranță în preajma sărbătorilor, donând un cadou deosebit spitalului Royal Marsden din Londra, acolo unde a primit tratament pentru cancer. Înainte de Crăciun, Kate, în vârstă de 43 de ani, a oferit un brad de Crăciun, folosit la slujba anuală de colinde „Together at Christmas” de la Westminster Abbey, filialei Sutton a spitalului, potrivit dailymail.co.uk.

Acest spital are o semnificație aparte pentru Kate, după ce a urmat chimioterapie preventivă aici, în urma diagnosticării cu cancer în 2024, după o intervenție abdominală. În ianuarie, prințesa a anunțat cu bucurie că este în remisie. Bradul a fost decorat inițial pentru slujba anuală de colinde din 5 decembrie, la care au participat seniori ai familiei regale, copiii ei și celebrități precum Kate Winslet și Katie Melua, marcând cea de-a cincea ediție a evenimentului.

Angajații spitalului i-au mulțumit Prințesei de Wales

Angajații spitalului au mulțumit printr-o postare pe Instagram, apreciind gestul prințesei: „Mulțumim Alteței Sale Regale, Prințesa de Wales, pentru donarea unui brad de Crăciun de la slujba de colinde ‘Together at Christmas, desfășurat la Westminster Abbey. Mulțumim și lui Stephen Phair pentru decorarea lui superbă. Bradul poate fi admirat acum la intrarea în Oak Cancer Centre din Sutton.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Kate Middleton a vizitat și grădina „Ever After Garden” din Chelsea

Pe lângă bradul de Crăciun, Kate Middleton a vizitat și grădina „Ever After Garden” din Chelsea, o instalație dedicată celor care și-au pierdut viața din cauza cancerului. Aceasta este un proiect caritabil al Royal Marsden, care strânge fonduri printr-un număr de peste 30.000 de trandafiri luminați, dedicați în memoria celor răpuși de boală. Kate a subliniat importanța fiecărei flori și lumini, care reprezintă „o amintire comună, o iluminare a iubirii împărtășite, amintirii și speranței”.

De la deschiderea sa în 2019, grădina, creată de Anya Hindmarch, a strâns peste 1,2 milioane de lire pentru spital. Royal Marsden a transmis că grădina oferă „un loc special de reflecție liniștită”, iar vizita Prințesei de Wales a fost una profund emoționantă.

Gesturile lui Kate Middleton au fost apreciate de fanii regali, care au salutat atât donația bradului, cât și vizita în grădină. În paralel, suveranul Charles al III-lea a primit vești pozitive după ce a anunțat că tratamentul său pentru cancer va fi redus semnificativ în anul următor, starea sa răspunzând foarte bine tratamentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE