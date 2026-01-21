Acesta a plătit o sumă de bani unei persoane pentru a obţine echipamente audio-video ascunse, cu ajutorul cărora soţia sa urma să îi transmită rezolvările subiectelor la examenul de Bacalaureat.

Dispozitivele au fost descoperite asupra lui chiar în timpul desfăşurării uneia dintre probe. Pompierul susţinea Bacalaureatul pentru a putea accede ulterior la gradul de subofiţer.

Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) a anunţat, miercuri, că a fost admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara şi inculpat, cadru militar activ la ISU „Vasile Goldiş” Arad.

Instanţa a dispus o pedeapsă de cinci luni de închisoare, cu amânarea aplicării acesteia, pentru infracţiunea de divulgare de informaţii nepublice.

Potrivit DGA, în luna iunie 2025, o persoană i-a cerut inculpatului suma de 3.300 de euro, din care acesta a achitat un avans de 900 de euro, pentru a primi echipamente de transmitere audio-video disimulate.

Scopul era ca pompierul să poată transmite în timp real subiectele de la Bacalaureat, iar soţia sa să îi comunice răspunsurile.

La data de 13 iunie 2025, autorităţile au efectuat mai multe percheziţii domiciliare şi corporale simultane, inclusiv asupra pompierului, la aproximativ o oră de la începerea probei la alegere a examenului. Cu această ocazie, asupra lui au fost găsite dispozitivele audio-video ascunse.

În urma audierilor, s-a stabilit că inculpatul avea gradul de soldat în cadrul ISU Arad şi susţinea examenul de Bacalaureat pentru a putea ulterior să fie încadrat în corpul subofiţerilor.

În acest dosar, reprezentanţii Serviciului Judeţean Anticorupţie Arad au fost delegaţi să desfăşoare activităţi procedurale şi procesual-penale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE