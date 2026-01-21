Autocarul a venit, a plecat, bebelușul a fost găsit câteva ore mai târziu

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care femeia a coborât din autocar având asupra sa o geantă neagră. Imaginile o arată îndreptându-se spre un coș de gunoi din apropierea punctului de frontieră, unde a lăsat geanta, după care a părăsit zona.

La câteva ore după acel moment, călători aflați în tranzit au observat geanta abandonată și au alertat autoritățile. În interior se afla trupul unei fetițe nou-născute, fără semne de viață. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic și au declarat decesul.

Inițial, anchetatorii au luat în calcul ipoteza morții prin hipotermie, în condițiile în care duminică temperaturile din zonă au coborât până la minus opt grade Celsius, iar copilul ar fi stat abandonat mai multe ore în frig.

Autopsia a confirmat o omucidere

Rezultatele autopsiei, făcute publice de Parchetul din Eisenstadt, au schimbat însă radical datele cazului. Potrivit procurorilor, fetița s-a născut vie și a murit în urma unui act violent. Cauza morții a fost stabilită ca fiind un traumatism cranio-cerebral.

O purtătoare de cuvânt a parchetului a confirmat oficial că este vorba despre o omucidere. Înregistrările video, care nu au fost făcute publice, sugerează inclusiv că nașterea ar fi putut avea loc chiar în zona punctului de frontieră.

Femeia este căutată în mai multe țări

Anchetatorii cred că femeia este o îngrijitoare româncă. Aceasta ar fi coborât în grabă din autocar, s-ar fi deplasat într-o zonă ferită de camere, apoi s-ar fi întors cu geanta în care se afla copilul. Potrivit relatărilor din presa austriacă, șoferul autocarului ar fi ajutat-o să lase geanta lângă coșul de gunoi, fără să știe ce conține.

Poliția din Burgenland, împreună cu structurile de investigații criminale, continuă căutările pentru identificarea femeii, a autocarului și a șoferului. Investigațiile au fost extinse inclusiv în Germania, în încercarea de a reconstitui traseul parcurs după părăsirea punctului de frontieră.

Cazul este tratat ca omor, iar ancheta este în plină desfășurare.

Mii de români riscă sancțiune penală dacă nu își plătesc amenzile. Societatea civilă avertizează că Guvernul „creează artificial noi infractori”
Știri România 16:53
Mii de români riscă sancțiune penală dacă nu își plătesc amenzile. Societatea civilă avertizează că Guvernul „creează artificial noi infractori”
Acte necesare pentru viză de flotant în 2026
Știri România 16:35
Acte necesare pentru viză de flotant în 2026
Monden

George Mihăiță vorbește despre „cel mai iubit interlop din România”. Cum reacționează fanii când îl întâlnesc pe stradă
Exclusiv
Stiri Mondene 16:43
George Mihăiță vorbește despre „cel mai iubit interlop din România”. Cum reacționează fanii când îl întâlnesc pe stradă
Horia Brenciu, declarație de dragoste pentru soția lui, de ziua ei de naștere. „Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țara Minunilor”
Stiri Mondene 16:20
Horia Brenciu, declarație de dragoste pentru soția lui, de ziua ei de naștere. „Ea e Alice și cu ea mă simt ca în Țara Minunilor”
Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 14:30
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 14:30
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
