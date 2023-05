Grupul de glaciologi de la Universitatea din California, Irvine și de la Jet Propulsion Laboratory al NASA a publicat luni studiul în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Observațiile efectuate de la ghețarul Petermann au dezvăluit că linia de fundare a ghețarului, zona în care stratul de gheață începe să se extindă deasupra oceanului, se poate deplasa semnificativ pe măsură ce mareele vin și pleacă în fiecare zi.

Linia de împământare a ghețarului Petermann „migrează între 2 și 6 kilometri pe măsură ce mareele intră și ies”, potrivit lui Enrico Ciracì, autorul principal al studiului și cercetător la UCI.

Punctul de vedere tradițional al oamenilor de știință era că linia de fundare nu a migrat odată cu mareele – iar acest lucru introduce o altă sursă majoră de topire care ar putea accelera creșterea nivelului mării.

Între 2016 și 2022, ciclurile mai calde ale mareelor au topit o gaură de 670 de metri adâncime în partea inferioară a ghețarului, de-a lungul liniei de împământare, suficient de mare pentru ca două Statui ale Libertății să poată fi puse una peste alta în interiorul ei.

Fenomenul s-ar putea agrava în următorii ani și decenii, pe măsură ce temperaturile oceanelor vor crește.

Studiul ridică și mai multe semne de întrebare pentru perspectiva deja îngrijorătoare a creșterii nivelului mării, care amenință coastele din întreaga lume. Potrivit NASA, topirea gheții din Groenlanda este cel mai mare contributor la creșterea nivelului mării, care s-a accelerat în ultimii ani.

Însă proiecțiile actuale nu iau în calcul această contribuție nou descoperită, datorată interacțiunilor dintre gheață și mareele care se încălzesc.

„Aceste interacțiuni gheață-ocean fac ghețarii mai sensibili la încălzirea oceanelor”, a declarat într-un comunicat coautorul Eric Rignot, profesor la UCI și cercetător la NASA JPL.

„Aceste dinamici nu sunt incluse în modele, iar dacă ar fi să le includem, ar crește proiecțiile privind creșterea nivelului mării cu până la 200% – nu doar pentru Petermann, ci pentru toți ghețarii care se termină în ocean, adică cea mai mare parte din nordul Groenlandei și toată Antarctica”.

