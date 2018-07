Acordul va evalua compania la 61,1-70,1 miliarde de dolari, de mai bine două ori mai mare decât suma de 24,9 miliarde de dolari pe care fondatorul și directorul general Michael Dell și fondul de investiții Silver Lake Partners au plătit-o în 2013, atunci când au retras Dell de pe bursă.

De la EMC la VMware

Dell va răscumpăra o categorie de titluri mobiliare numită ”tracking stock”, care urmărea performanța acțiunilor societății VMware.

Dell a preluat compania de stocare EMC Corp în anul 2016 cu 67 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari tranzacții din domeniul IT din istorie.

Dar EMC deține și 81% din VMware, o companie care produce software de virtualizare. Această tehnologie permite mai multor sisteme şi programe să funcţioneze în acelaşi timp pe acelaşi server, ceea ce permite reducerea costurilor companiilor pentru IT.

Dar VMware este la rândul său listată pe bursă, căci restul de 19% din acțiuni sunt deținute de acționarii de pe piețele de capital.

Din cauză că Dell nu a avut destui bani în 2016 să răscumpere și VMware de pe bursă, gigantul a folosit o categorie specială de acțiuni pentru a finanța achiziția EMC. Adică a emis acele ”tracking stocks”, care evoluează în funcție de acțiunile deja listate ale VMware.

Michel Dell va deține jumătate din noua companie

Acestea vor fi preschimbate, însă, în acțiuni Dell. Cu această ocazie, Dell se va lista din nou pe bursă, iar investitorii de pe piața de capital vor ajunge să dețină în total între 20,8% și 31% din acțiunile Dell.

Omul de afaceri Michael Dell va controla între 47 și 54% din noua entitate, iar fondul Silver Lake între 16 și 18%.

Listarea va oferi lui Michael Dell şi fondului Silver Lake opţiunea de a-şi vinde participaţiile, chiar dacă aceştia au afirmat luni că nu intenţionează să facă acest lucru.

Avantaje în locul unei listări clasice

Tranzacţia va permite Dell să ocolească procesul clasic al unei oferte publice iniţiale, deoarece investitorii ar urma să ia la țintă datoriile de peste 52,7 miliarde de dolari ale companiei.

Avantajul acestei structuri îl constituie faptul că Dell va primi o ”monedă” nouă prin care va putea face noi achiziții. Este vorba de acțiunile ce vor fi listate la bursă. Dell va putea face achiziții plătite în acțiuni, nu doar bani.

În plus, Dell nu va trebui să atragă noi fonduri sau să se împrumute, pentru că tranzacția privind cele 21,7 miliarde de dolari va fi finanțată prin emiterea de acţiuni noi şi cu dividende de 9 miliarde de dolari pe care le va primi de la VMware. Aceasta are deja în conturi 11,65 miliarde de dolari și are anual un flux de numerar de circa 3 miliarde de dolari.

Dell anunțase deja anterior că ia în calcul toate opțiunile. O altă idee propagată era aceea de fuziune cu VMware.

Dacă Dell a achiziționat EMC Corp, rivala Hewlett-Packard s-a spart în două bucăți în ultimii ani: HP Inc produce calculatoare și imprimante, iar HP Enterprise produce servere și furnizează servicii de stocare a datelor.