De Marius Mărgărit,

Cele două luni în care a stat închisă, pe perioada stării de urgență, par să nu fi afectat Grădina Zoologică din Băneasa. “Am trecut cu bine de aceste săptămâni, în sensul că n-am avut în rândul personalului niciun caz de infectare cu coronavirus. În plus, nici nu am fost nevoiți să trimitem oamenii în șomaj tehnic. Și animalele au fost mai relaxate, chiar dacă unele au părut că resimt lipsa publicului. Financiar, a fost însă destul de greu, în condițiile în care nu am avut deloc încasări în această perioadă”, spune Maria Vanu, PR-ul Grădinii Zoologice.

Deocamdată, toate plasamentele indoor, rezervate reptilelor, maimuțelor și păsărilor exotice, nu sunt încă deschise publicului, pentru evitarea aglomerației în spațiile închise. Pot fi admirate însă condorul, acvila sau câteva specii mai mari de papagali, la fel leii, tigrii, struții, cămilele, lamele, căprioarele sau pelicanii.

Au fost amenajate trasee speciale sub forma unui circuit pentru public, astfel încât intrarea și ieșirea să fie separate. În perioada de urgență, cât timp a fost închisă, Grădina Zoologică a avut și un eveniment special, nașterea a 5 pui de muflon, care pot fi deja admirați de vizitatori. “În primul weekend de după deschidere am avut chiar o afluență mare de vizitatori, am vândut cam 3.000 de bilete vineri, sâmbătă și duminică, cam ca în vremurile bune, asta în condițiile în care nu putem deschide toate spațiile și, deocamdată, rămân închise și terasele de la intrarea în Grădina Zoologică. Dar lumea a înțeles și prietenii noștri continuă să vină. Sperăm ca, în curând, pe măsură ce autoritățile vor permite, să putem deschide și celelalte pavilioane”, a adăugat Maria Vanu.

Reptilariul rămâne pentru moment închis publicului

Programul de vizitare în această perioadă este marți- duminică orele 10-17.

13 lei costă un bilet de adult, în vreme ce pentru copii, elevi, studenți și pensionari prețul este la jumătate – 6,5 lei





